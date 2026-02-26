Цветет 70 дней подряд: ярко-желтая клумба с этим многолетником гарантирована

Хотите получить яркую клумбу, которая будет радовать цветением все лето без перерыва? Посадите кореопсис — этот удивительный многолетник способен цвести до 70 дней подряд, создавая в саду настоящее солнечное настроение.

Его ярко-желтые цветы, напоминающие ромашки, покрывают куст с конца мая и до самой осени, не требуя при этом сложного ухода. Кореопсис неприхотлив: он прекрасно растет даже на бедных почвах, устойчив к засухе и отлично держит форму, не агрессивен и не вытесняет соседей по клумбе. Его листва на солнце становится еще ярче, но и в полутени растение чувствует себя вполне комфортно. Раз в три-четыре года кусты можно делить для омоложения, но даже без этой процедуры они остаются пышными и здоровыми.

Зимостойкость позволяет выращивать кореопсис без укрытия, а если обрезать побеги осенью, весной он быстро пойдет в рост. Этот многолетник не только украшает сад, но и привлекает бабочек и пчел, делая ваш участок по-настоящему живым и красочным. Ярко-желтая клумба на все лето с этим многолетником гарантирована.

