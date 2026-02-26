Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 05:46

Цветет 70 дней подряд: ярко-желтая клумба с этим многолетником гарантирована

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите получить яркую клумбу, которая будет радовать цветением все лето без перерыва? Посадите кореопсис — этот удивительный многолетник способен цвести до 70 дней подряд, создавая в саду настоящее солнечное настроение.

Его ярко-желтые цветы, напоминающие ромашки, покрывают куст с конца мая и до самой осени, не требуя при этом сложного ухода. Кореопсис неприхотлив: он прекрасно растет даже на бедных почвах, устойчив к засухе и отлично держит форму, не агрессивен и не вытесняет соседей по клумбе. Его листва на солнце становится еще ярче, но и в полутени растение чувствует себя вполне комфортно. Раз в три-четыре года кусты можно делить для омоложения, но даже без этой процедуры они остаются пышными и здоровыми.

Зимостойкость позволяет выращивать кореопсис без укрытия, а если обрезать побеги осенью, весной он быстро пойдет в рост. Этот многолетник не только украшает сад, но и привлекает бабочек и пчел, делая ваш участок по-настоящему живым и красочным. Ярко-желтая клумба на все лето с этим многолетником гарантирована.

Ранее был назван цветок, который не болеет, не вымерзает и цветет как часы.

Проверено редакцией
Читайте также
Посадите весной — и все лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Общество
Посадите весной — и все лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Кидаю семена в снег под финал зимы — каждое лето любуюсь белоснежным кружевом без рассады и хлопот
Общество
Кидаю семена в снег под финал зимы — каждое лето любуюсь белоснежным кружевом без рассады и хлопот
Палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем: цветок-богатырь для дачи
Общество
Палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем: цветок-богатырь для дачи
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
Общество
Садовод назвал главную проблему выращивания рассады дома
Ярко-розовые многолетники, которые цветут все лето: с каждым годом становятся только пышнее
Общество
Ярко-розовые многолетники, которые цветут все лето: с каждым годом становятся только пышнее
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Запад» разбил ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 26 февраля
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Искусственный интеллект предпочел ядерную войну капитуляции
В России с 1 марта введут новые правила обучения водителей
Приставы, Zoom и соседи: три новые схемы обмана — как защититься
Гуф выступит с последним словом в суде по делу о грабеже
«Съедаю 400 калорий в день»: Погребняк рассказала о своем питании
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля
Финляндия опустошила бюджет ради бесполезных против РФ истребителей
В Госдуме раскрыли, почему долги за уборку снега в платежках незаконны
«Ювентус» выиграл у «Галатасарая», но вылетел из Лиги чемпионов
Стало известно, сколько наемников летит в ВСУ ежемесячно
Эндокринолог ответила, как долго человек может не знать о диабете
Раскрыто гражданство задержанных на американской лодке у берегов Кубы
«Адское» пламя вырвалось из-под земли в Колумбии
Поиски девятилетней девочки в Смоленске: версии, что известно к этому часу
Овечкин обогнал легенду НХЛ в гонке за рекордами
Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать, кому, сколько и когда платить
Рубио пообещал докопаться до правды о кубинском инциденте
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.