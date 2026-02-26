Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 07:05

Стилист рассказал, как сделать долговременную укладку без химии

Стилист Трефилов: за долговременной укладкой без химии лучше обратиться в салон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Для создания долговременной укладки без применения химии рекомендуется посетить салон красоты, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, самостоятельные манипуляции с прической могут привести к сухости и ломкости волос.

Интернет пестрит советами: «Плойка для стойких локонов — секреты!», «Жгуты для объема на неделю!». Вдохновленные, бежим пробовать. Покупаем самые крутые бигуди, самую дорогую плойку, крутим, вертим, ждем чуда. А что в итоге? В лучшем случае — укладка держится до первого выхода на улицу. В худшем — получаем пересушенные, ломкие пряди, которые потом придется долго восстанавливать. Что же делать, если хочется стойкую укладку без химии? Ответ прост: идите в салон. Там вам предложат несколько вариантов, включая долговременную укладку на бигуди, создание идеальных локонов при помощи плойки или утюжка, а также различные плетения, — высказался Трефилов.

Он пояснил, что в салоне применяются профессиональные стайлинговые средства. По словам стилиста, они не только фиксируют прическу, но и создают невидимую основу, поддерживающую форму волос, а также защищают их от перегрева.

Домашние муссы и лаки дают лишь временную фиксацию. Профессиональные плойки и утюжки имеют точную регулировку температуры. Мастер подбирает ее индивидуально под ваш тип волос. Дома мы часто грешим тем, что ставим «погорячее», чтобы уж точно держалось, а это прямой путь к повреждению волос. Укладка — это искусство. Мастер знает, как правильно накрутить прядь, под каким углом, с каким натяжением. Он учитывает направление роста волос, их структуру, даже форму лица, — заключил Трефилов.

Ранее дерматовенеролог Марина Гуреева заявила, что состояние волос не связано с погодой и временем года. По ее словам, раньше зимой прическа могла страдать из-за нехватки витаминов, но сейчас это уже не так.

стилисты
прически
советы
красота
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, о чем поговорили российские бойцы с польскими наемниками
«Даже отводить некого»: Алаудинов описал судьбу наемников в Сумской области
«Простая истина»: пострадавшим из-за гололеда россиянам дали важный совет
Ким Чен Ын напомнил, чем закончатся военные действия против КНДР
Дерматолог назвала процедуры, способные вызвать онкологию
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 февраля: инфографика
У России появился собственный робот-хирург
ПВО уничтожила 17 беспилотников над Россией за ночь
Зеленского уличили в желании использовать референдум для срыва переговоров
Стилист рассказал, как сделать долговременную укладку без химии
Грузовой состав из 30 вагонов сошел с рельсов на Сахалине
Нутрициолог раскрыла главный источник растительного белка
Синцов бегал голышом, Аплекаеву убили: что стало со звездами «Дома-2»
Госдолг США может достичь угрожающего уровня через пять лет
Психиатр назвал методы профилактики болезни Альцгеймера
Российские военные сбили четыре дрона ВСУ над Тульской областью
Назван древнейший злак, богатый клетчаткой
«Запад» разбил ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 26 февраля
Хирург ответила, как правильно приготовиться к лазерной липосакции
Названа самая распространенная ошибка хранения чистящих средств
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.