Стилист рассказал, как сделать долговременную укладку без химии Стилист Трефилов: за долговременной укладкой без химии лучше обратиться в салон

Для создания долговременной укладки без применения химии рекомендуется посетить салон красоты, заявил NEWS.ru стилист Евгений Трефилов. По его словам, самостоятельные манипуляции с прической могут привести к сухости и ломкости волос.

Интернет пестрит советами: «Плойка для стойких локонов — секреты!», «Жгуты для объема на неделю!». Вдохновленные, бежим пробовать. Покупаем самые крутые бигуди, самую дорогую плойку, крутим, вертим, ждем чуда. А что в итоге? В лучшем случае — укладка держится до первого выхода на улицу. В худшем — получаем пересушенные, ломкие пряди, которые потом придется долго восстанавливать. Что же делать, если хочется стойкую укладку без химии? Ответ прост: идите в салон. Там вам предложат несколько вариантов, включая долговременную укладку на бигуди, создание идеальных локонов при помощи плойки или утюжка, а также различные плетения, — высказался Трефилов.

Он пояснил, что в салоне применяются профессиональные стайлинговые средства. По словам стилиста, они не только фиксируют прическу, но и создают невидимую основу, поддерживающую форму волос, а также защищают их от перегрева.

Домашние муссы и лаки дают лишь временную фиксацию. Профессиональные плойки и утюжки имеют точную регулировку температуры. Мастер подбирает ее индивидуально под ваш тип волос. Дома мы часто грешим тем, что ставим «погорячее», чтобы уж точно держалось, а это прямой путь к повреждению волос. Укладка — это искусство. Мастер знает, как правильно накрутить прядь, под каким углом, с каким натяжением. Он учитывает направление роста волос, их структуру, даже форму лица, — заключил Трефилов.

Ранее дерматовенеролог Марина Гуреева заявила, что состояние волос не связано с погодой и временем года. По ее словам, раньше зимой прическа могла страдать из-за нехватки витаминов, но сейчас это уже не так.