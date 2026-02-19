Стилист рассказал, как исправить неудачную челку Стилист Трефилов: неудачную челку можно исправить с помощью укладки

Неудачную челку можно исправить с помощью укладки, рассказал «Вечерней Москве» топ-стилист Евгений Трефилов. Она отметила, что иногда улучшить ситуацию можно у другого мастера.

Первым делом идите к стилисту и попросите его сделать челку более текстурной, профилированной. Это поможет визуально вытянуть лицо. В дальнейшем отращивайте ее, придавая скругленную форму. И помните: главное — никакой строгости! Зачесывайте челку набок, создавая легкую косую линию. Это смягчит черты и добавит гармонии, — рассказал Трефилов.

Стилист призвал взвесить все возможные минусы и плюсы перед тем, как отрезать челку. Он отметил, что такое модное решение подходит не каждому типу лица.

Ранее Трефилов рассказал, что градуировка и укладка обеспечат объем волосам, не причиняя им вреда. По его словам, достичь эффекта естественной и пышной прически также можно посредством биозавивки.