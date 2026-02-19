Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:47

Стилист рассказал, как исправить неудачную челку

Стилист Трефилов: неудачную челку можно исправить с помощью укладки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неудачную челку можно исправить с помощью укладки, рассказал «Вечерней Москве» топ-стилист Евгений Трефилов. Она отметила, что иногда улучшить ситуацию можно у другого мастера.

Первым делом идите к стилисту и попросите его сделать челку более текстурной, профилированной. Это поможет визуально вытянуть лицо. В дальнейшем отращивайте ее, придавая скругленную форму. И помните: главное — никакой строгости! Зачесывайте челку набок, создавая легкую косую линию. Это смягчит черты и добавит гармонии, — рассказал Трефилов.

Стилист призвал взвесить все возможные минусы и плюсы перед тем, как отрезать челку. Он отметил, что такое модное решение подходит не каждому типу лица.

Ранее Трефилов рассказал, что градуировка и укладка обеспечат объем волосам, не причиняя им вреда. По его словам, достичь эффекта естественной и пышной прически также можно посредством биозавивки.

стилисты
прически
советы
мода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры с места обрушения крыши на заводе в Липецкой области
Медведев допустил возвращение брендов с одной оговоркой
Медведев предупредил о постоянной угрозе войны при соседстве России с НАТО
«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД
Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.