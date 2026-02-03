Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:05

Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос

Стилист Трефилов: градуировка и укладка придадут волосам объем без вреда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Градуировка и укладка обеспечат объем волосам, не причиняя им вреда, заявил NEWS.ru топ-стилист Евгений Трефилов. По его словам, достичь эффекта естественной и пышной прически также можно посредством биозавивки.

Правильно подобранная стрижка решает половину проблемы. Если вам попался профессиональный стилист, то он добавит «воздуха» волосам за счет особых техник градуировки и смещения длины. Иногда достаточно легкой коррекции уже имеющейся стрижки, поэтому без руки и взгляда мастера тут не обойтись. В случае с укладкой нужно вооружиться только круглой щеткой и феном. Поднимайте у корней, а не тяните пряди вниз. Используйте теплый воздух, термозащиту и специальные средства. А завершать лучше холодным воздухом, чтобы зафиксировать форму, — посоветовал Трефилов.

Он подчеркнул, что для укладки подойдут любые средства, соответствующие типу и густоте волос, включая мусс, крем и спрей. По словам стилиста, в данном случае важно помнить о дозировке и наносить продукт только на отдельные участки, иначе волосы слипнутся и создадут эффект «парика». Также эксперт посоветовал раз в две недели делать пилинг головы.

Еще один способ — текстуры. Создайте иллюзию пышной шевелюры с помощью мягких волн или легкой небрежности. Периодически взъерошивайте волосы возле корней, чтобы они выглядели живее. Если не хотите долго возиться с укладками или прическами, то ваш вариант — биозавивка. Сейчас она более щадящая. Но сначала нужна консультация со специалистом. И, конечно же, не забывайте про главный секрет объема — чистая кожа головы. Используйте легкие шампуни без силиконов, — добавил Трефилов.

Ранее дизайнер Мария Кошкарова заявила, что вещи с пушистым ворсом или крупной вязкой могут сделать фигуру полнее. По ее словам, одежда из блестящих, атласных или глянцевых тканей имеет аналогичный эффект.

стилисты
красота
советы
женщины
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело похищенного девятилетнего Паши нашли вмерзшим в лед
Раскрыто, могут ли работника насильно отправить в отпуск
В России хотят ограничить срок оспаривания приватизации
Шойгу передал лидеру Мьянмы послание Путина
Президент Ирана поручил подготовить почву для переговоров с США
В МИД предупредили о военных мерах России из-за ПРО США в Гренландии
Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос
В МИД РФ предупредили Японию о последствиях размещения американских ракет
В МИД оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности
«Элиты там отрываются»: Арестович заявил о педофилии в украинских детдомах
Стали известны детали допроса убийцы школьника из Петербурга
Появилось фото задержания подозреваемого в похищении девятилетнего Паши
Сейсмолог объяснила толчки в Крыму
Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев
«Алла, простите нас»: Галкин покорил сердца фанаток резкой сменой образа
Премьеру спектакля с Ефремовым перенесли на неопределенный срок
Появилась карта городов России, упомянутых в файлах Эпштейна
Убитого в Петербурге мальчика могли пытать перед утоплением
«Учительницу года» арестовали за совращение ученика
Названы скрытые расходы, раздувающие бюджет путешествия
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.