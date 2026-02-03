Стилист раскрыл, как создать объем у корней без вреда для волос Стилист Трефилов: градуировка и укладка придадут волосам объем без вреда

Градуировка и укладка обеспечат объем волосам, не причиняя им вреда, заявил NEWS.ru топ-стилист Евгений Трефилов. По его словам, достичь эффекта естественной и пышной прически также можно посредством биозавивки.

Правильно подобранная стрижка решает половину проблемы. Если вам попался профессиональный стилист, то он добавит «воздуха» волосам за счет особых техник градуировки и смещения длины. Иногда достаточно легкой коррекции уже имеющейся стрижки, поэтому без руки и взгляда мастера тут не обойтись. В случае с укладкой нужно вооружиться только круглой щеткой и феном. Поднимайте у корней, а не тяните пряди вниз. Используйте теплый воздух, термозащиту и специальные средства. А завершать лучше холодным воздухом, чтобы зафиксировать форму, — посоветовал Трефилов.

Он подчеркнул, что для укладки подойдут любые средства, соответствующие типу и густоте волос, включая мусс, крем и спрей. По словам стилиста, в данном случае важно помнить о дозировке и наносить продукт только на отдельные участки, иначе волосы слипнутся и создадут эффект «парика». Также эксперт посоветовал раз в две недели делать пилинг головы.

Еще один способ — текстуры. Создайте иллюзию пышной шевелюры с помощью мягких волн или легкой небрежности. Периодически взъерошивайте волосы возле корней, чтобы они выглядели живее. Если не хотите долго возиться с укладками или прическами, то ваш вариант — биозавивка. Сейчас она более щадящая. Но сначала нужна консультация со специалистом. И, конечно же, не забывайте про главный секрет объема — чистая кожа головы. Используйте легкие шампуни без силиконов, — добавил Трефилов.

Ранее дизайнер Мария Кошкарова заявила, что вещи с пушистым ворсом или крупной вязкой могут сделать фигуру полнее. По ее словам, одежда из блестящих, атласных или глянцевых тканей имеет аналогичный эффект.