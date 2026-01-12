Дизайнер рассказала, какая одежда чаще всего визуально полнит Дизайнер Кошкарова: вещи из пушистого ворса могут сделать фигуру полнее

Вещи из пушистого ворса или с крупной вязкой могут сделать фигуру полнее, заявила РИАМО дизайнер Мария Кошкарова. Аналогично с одеждой из блестящих, атласных или глянцевых материалов. Накладные карманы, поперечные швы, контрастные вставки в области живота или на бедрах, а также крупные оборки и складки также могут утяжелить образ.

Одежда в неправильно подобранном размере тоже может прибавить лишних килограммов. Если постоянно хочется себя поправлять — одернуть свитер, подтянуть юбку, вернуть на место плечо, то это почти всегда знак, что размер или крой не ваши, — отметила Кошкарова.

Она посоветовала избегать чрезмерно объемных образов, например сочетания широкого низа со свободным верхом. Эксперт предупредила, что обувь с ремешками на щиколотке и массивной подошвой может визуально укоротить ноги и сделать фигуру приземистее.

Ранее стилист Лана Уланова заявила, что главный модный акцент в этом зимнем сезоне делается на функциональность и эстетику. Среди модных цветов — оранжевый, серый, молочный, графитовый и глубокие темные тона.