Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:31

Цветет белыми жемчужинами и не боится морозов и засушливого лета: многолетник для занятых

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мечтаете о растении, которое не доставляет хлопот, но при этом дарит изысканную красоту? Посадите тысячелистник птармика «жемчужница» — удивительный многолетник, который словно создан для занятых садоводов.

Его главное достоинство — потрясающая выносливость: растение не боится суровых морозов до -35 градусов и прекрасно переносит засушливое лето, оставаясь декоративным даже в самую жаркую погоду. С июня по август куст высотой 60–80 см покрывается множеством махровых белоснежных соцветий, которые своей формой и перламутровым отливом напоминают белые жемчужины.

Жемчужница нетребовательна к почвам, растет даже на бедных грунтах, не нуждается в частых поливах и не требует укрытия на зиму. Уход за ней минимален: весной можно подкормить азотными удобрениями, а летом — калийно-фосфорными, а после первой волны цветения обрезать увядшие соцветия, чтобы стимулировать повторное появление бутонов и избежать самосева.

Ранее был назван многолетник, который цветет без солнца: тень — не проблема, а благо.

Проверено редакцией
Читайте также
Метровые «факелы горят» все лето: многолетник-красавчик для сада. Выглядит как лисий хвост, называют его «пустынная свеча»
Общество
Метровые «факелы горят» все лето: многолетник-красавчик для сада. Выглядит как лисий хвост, называют его «пустынная свеча»
Посадите весной — и все лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Общество
Посадите весной — и все лето ваш сад в розово-сливочных облаках. Универсальный многолетник для клумбы, аллеи и парадной зоны
Кидаю семена в снег под финал зимы — каждое лето любуюсь белоснежным кружевом без рассады и хлопот
Общество
Кидаю семена в снег под финал зимы — каждое лето любуюсь белоснежным кружевом без рассады и хлопот
Цветет 70 дней подряд: ярко-желтая клумба с этим многолетником гарантирована
Общество
Цветет 70 дней подряд: ярко-желтая клумба с этим многолетником гарантирована
Палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем: цветок-богатырь для дачи
Общество
Палящее солнце, шквалистый ветер и проливные дожди ему нипочем: цветок-богатырь для дачи
многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.