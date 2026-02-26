Цветет белыми жемчужинами и не боится морозов и засушливого лета: многолетник для занятых

Мечтаете о растении, которое не доставляет хлопот, но при этом дарит изысканную красоту? Посадите тысячелистник птармика «жемчужница» — удивительный многолетник, который словно создан для занятых садоводов.

Его главное достоинство — потрясающая выносливость: растение не боится суровых морозов до -35 градусов и прекрасно переносит засушливое лето, оставаясь декоративным даже в самую жаркую погоду. С июня по август куст высотой 60–80 см покрывается множеством махровых белоснежных соцветий, которые своей формой и перламутровым отливом напоминают белые жемчужины.

Жемчужница нетребовательна к почвам, растет даже на бедных грунтах, не нуждается в частых поливах и не требует укрытия на зиму. Уход за ней минимален: весной можно подкормить азотными удобрениями, а летом — калийно-фосфорными, а после первой волны цветения обрезать увядшие соцветия, чтобы стимулировать повторное появление бутонов и избежать самосева.

