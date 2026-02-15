Тень — не проблема, а благо: многолетник, который цветет без солнца

Тень — не проблема, а благо: многолетник, который цветет без солнца

Создать клумбу там, где всегда тень, достаточно легко, если выбрать правильных зеленых жителей. Главная звезда такой композиции — астильба. Этот многолетник цветет без солнца.

Его ажурные, пушистые метельчатые соцветия, парящие на высоких цветоносах, словно светятся в полумраке. Они бывают белоснежными, нежно-розовыми, карминно-красными и сиреневыми. Но даже когда астильба не цветет, ее резная, блестящая листва создает прекрасный декоративный фон с весны до поздней осени. Это растение обожает влагу и прохладу, поэтому тень для него — не проблема, а благо.

Высадите несколько кустов астильбы разных сортов и сроков цветения на задний план теневой клумбы, дополните ее хостами, папоротниками и бруннерой с голубыми цветочками, похожими на незабудки. Такой ансамбль будет выглядеть эффектно и гармонично. Уход минимален: полив в засуху и мульчирование почвы. Посадив астильбу, вы на долгие годы обеспечите себе цветущий оазис в самом темном уголке сада, который станет местом умиротворения и прохлады в летний зной.

Ранее был назван цветок, который довольствуется редким поливом и не нуждается в подкормках.