Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 05:45

Тень — не проблема, а благо: многолетник, который цветет без солнца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Создать клумбу там, где всегда тень, достаточно легко, если выбрать правильных зеленых жителей. Главная звезда такой композиции — астильба. Этот многолетник цветет без солнца.

Его ажурные, пушистые метельчатые соцветия, парящие на высоких цветоносах, словно светятся в полумраке. Они бывают белоснежными, нежно-розовыми, карминно-красными и сиреневыми. Но даже когда астильба не цветет, ее резная, блестящая листва создает прекрасный декоративный фон с весны до поздней осени. Это растение обожает влагу и прохладу, поэтому тень для него — не проблема, а благо.

Высадите несколько кустов астильбы разных сортов и сроков цветения на задний план теневой клумбы, дополните ее хостами, папоротниками и бруннерой с голубыми цветочками, похожими на незабудки. Такой ансамбль будет выглядеть эффектно и гармонично. Уход минимален: полив в засуху и мульчирование почвы. Посадив астильбу, вы на долгие годы обеспечите себе цветущий оазис в самом темном уголке сада, который станет местом умиротворения и прохлады в летний зной.

Ранее был назван цветок, который довольствуется редким поливом и не нуждается в подкормках.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветок — находка для дачников: выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты
Общество
Цветок — находка для дачников: выдерживает ураган, ливень и жару, не теряя красоты
Королева тенистого сада: распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки
Общество
Королева тенистого сада: распустится, довольствуясь парой часов солнца в сутки
Комнатные растения перестанут чахнуть зимой — простой домашний порошок защитит от болезней и увядания
Общество
Комнатные растения перестанут чахнуть зимой — простой домашний порошок защитит от болезней и увядания
Белое чудо во тьме: растение, которое цветет в условиях, напоминающих пещерную темноту
Общество
Белое чудо во тьме: растение, которое цветет в условиях, напоминающих пещерную темноту
Цветет все лето при поливе раз в месяц: растение для тех, кто не может регулярно бывать на даче
Общество
Цветет все лето при поливе раз в месяц: растение для тех, кто не может регулярно бывать на даче
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
ПВО сбила 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
В Краснодарском крае рассказали о последствиях атаки ВСУ на регион
Москва приняла одно решение после атаки Киева на резиденцию Путина
Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля
Озвучена опасность скачивания VPN через мессенджеры
Названо самое распространенное в России преступление
Петербургским курьерам предложили зарплату в 277 тыс. рублей
В РАНХиГС перечислили свои самые востребованные специальности
Войсковой священник рассказал, как орел спас штурмовика от дрона ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля
Треть мигрантов провалила первую попытку сдать экзамен по русскому языку
Юрист назвал организации, которые имеют право требовать копию паспорта
Олимпиада-2026: что смотреть 15 февраля, расписание, выступают ли россияне
Стало известно, как ВСУ убили беззащитную женщину в зоне СВО
В Германии указали на тотальный провал переговоров в Мюнхене
«Русские переиграли»: в США заявили о вскрытии Россией планов Запада
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.