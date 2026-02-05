Довольствуется редким поливом и не нуждается в подкормках: цветок для ленивых садоводов

Открыт секрет идеального цветка для ленивых садоводов: этот красавец будет цвести все лето пышным цветом, довольствуясь лишь редким поливом и совершенно не нуждаясь в подкормках. Это растение — настурция.

Она не только красива своими яркими, похожими на капюшоны, цветками всех оттенков желтого, оранжевого и красного, но и обладает уникальной особенностью: на слишком плодородной почве настурция начинает «жировать» — наращивает мощную зеленую массу в ущерб цветению. Именно поэтому внесение удобрений для нее не просто бесполезно, а даже вредно. Ей идеально подходит умеренно плодородная, даже бедноватая почва на солнечном месте.

После посева семян прямо в грунт в мае или высадки рассады все, что ей нужно, — это полив в затяжную засуху. Даже эту скромную просьбу она выражает деликатно: если ее листья поникают, значит, пора полить. В остальное время она прекрасно обходится дождевой влагой. Настурция быстро создаст яркий цветущий ковер, ее длинные плети могут украсить бордюр или ампельное кашпо.

