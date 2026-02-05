Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 22:31

Довольствуется редким поливом и не нуждается в подкормках: цветок для ленивых садоводов

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Открыт секрет идеального цветка для ленивых садоводов: этот красавец будет цвести все лето пышным цветом, довольствуясь лишь редким поливом и совершенно не нуждаясь в подкормках. Это растение — настурция.

Она не только красива своими яркими, похожими на капюшоны, цветками всех оттенков желтого, оранжевого и красного, но и обладает уникальной особенностью: на слишком плодородной почве настурция начинает «жировать» — наращивает мощную зеленую массу в ущерб цветению. Именно поэтому внесение удобрений для нее не просто бесполезно, а даже вредно. Ей идеально подходит умеренно плодородная, даже бедноватая почва на солнечном месте.

После посева семян прямо в грунт в мае или высадки рассады все, что ей нужно, — это полив в затяжную засуху. Даже эту скромную просьбу она выражает деликатно: если ее листья поникают, значит, пора полить. В остальное время она прекрасно обходится дождевой влагой. Настурция быстро создаст яркий цветущий ковер, ее длинные плети могут украсить бордюр или ампельное кашпо.

Ранее был назван цветок, который будет обильно цвести в тени и полутени.

Проверено редакцией
Читайте также
Цветок, который нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получите настоящее буйство красок
Общество
Цветок, который нужно посеять на рассаду уже в феврале — к лету получите настоящее буйство красок
Подарите ему тенистый уголок — и он окутает землю ковром из розовых горошин! Многолетник-чудо для красивого сада
Общество
Подарите ему тенистый уголок — и он окутает землю ковром из розовых горошин! Многолетник-чудо для красивого сада
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Общество
Не выбрасываю пластиковые бутылки с дачи: простые огородные хитрости, которые экономят деньги и время
Эколог назвал главную опасность американского клена и борщевика Сосновского
Общество
Эколог назвал главную опасность американского клена и борщевика Сосновского
Ни полив, ни подкормки, ни укрытие на зиму не нужны этому цветку — посадил и забыл
Общество
Ни полив, ни подкормки, ни укрытие на зиму не нужны этому цветку — посадил и забыл
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп признался, что хотел бы сделать с нынешним ДСНВ
«Акт самообороны»: Медведев дал характеристику спецоперации на Украине
«Хоть завтра»: Россия готова к запуску рейсов в латиноамериканскую страну
В Минфине США вновь пригрозили России ограничениями
Утвержден минимум баллов по ЕГЭ для поступления в медвузы в 2026 году
Раскрыто, как изменился рынок труда после ужесточения правил миграции
Андреасян рассказал, какую роль любовь играет в его творчестве
«Худший кошмар»: Китай объявил о создании «убийцы» Starlink
Россия одержала победу в смоделированном конфликте с НАТО
Бегство мужа, хейт дочери, судебный конфликт: как живет Ксения Бородина
«Живу»: Алферова появилась на публике после новости о разводе с Бероевым
Депутат Нилов назвал главные жалобы россиян на работодателей
«Гораздо хуже»: Зеленского предупредили о новом кризисе
Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед Олимпиадой
«Нагло врет»: в скандале с Ходченковой появился новый поворот
Освобожденные при обмене пленными бойцы ВС РФ вернулись на родину
Скандал с экс-послом Британии пошатнул кресло Стармера
Жизнь в США, брак с литовской актрисой, дети: как живет Юрий Колокольников
Депутат Нилов предположил, «убьет» ли ИИ некоторые профессии
Билет по цене iPhone: как пройдет церемония открытия Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.