Никакой лопаты и тяпки: рассыпьте это по грядкам в марте — земля будет рыхлой и благородной

Начало дачного сезона — идеальное время, чтобы легко и без лишних усилий облагородить почву, просто рассыпав по грядкам полезные добавки.

Самый универсальный способ — использовать древесную золу: она раскисляет землю, обогащает ее калием и фосфором, а также отпугивает вредителей. Рассыпьте золу тонким слоем по поверхности грядок еще по влажной земле или прямо по снегу — и талые воды доставят питательные вещества вглубь. Другой отличный вариант — компост или перегной, который улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и плодородной.

Для обогащения азотом можно использовать горчичный жмых или посеять сидераты, но самый быстрый способ — рассыпать гранулированный биогумус, который содержит все необходимые микроэлементы и безопасен для растений. Важно проводить обработку в безветренную погоду, чтобы полезные вещества не разнесло ветром. Эти простые меры помогут вам подготовить почву к новому сезону с минимальными затратами времени и сил. А главное, не нужно никакой лопаты и тяпки. Просто рассыпьте это по грядкам в марте — и земля будет рыхлой и благородной без перекопки.

