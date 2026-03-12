Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 22:30

Никакой лопаты и тяпки: рассыпьте это по грядкам в марте — земля будет рыхлой и благородной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Начало дачного сезона — идеальное время, чтобы легко и без лишних усилий облагородить почву, просто рассыпав по грядкам полезные добавки.

Самый универсальный способ — использовать древесную золу: она раскисляет землю, обогащает ее калием и фосфором, а также отпугивает вредителей. Рассыпьте золу тонким слоем по поверхности грядок еще по влажной земле или прямо по снегу — и талые воды доставят питательные вещества вглубь. Другой отличный вариант — компост или перегной, который улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и плодородной.

Для обогащения азотом можно использовать горчичный жмых или посеять сидераты, но самый быстрый способ — рассыпать гранулированный биогумус, который содержит все необходимые микроэлементы и безопасен для растений. Важно проводить обработку в безветренную погоду, чтобы полезные вещества не разнесло ветром. Эти простые меры помогут вам подготовить почву к новому сезону с минимальными затратами времени и сил. А главное, не нужно никакой лопаты и тяпки. Просто рассыпьте это по грядкам в марте — и земля будет рыхлой и благородной без перекопки.

Ранее был назван цветок для холодного и дождливого лета: цветет даже при температуре +5–10 °C.

Проверено редакцией
Читайте также
Зацветут в конце мая и будут радовать годами: многолетники, которые распускаются первыми в саду
Общество
Зацветут в конце мая и будут радовать годами: многолетники, которые распускаются первыми в саду
Никаких танцев с бубном: неприхотливые цветы для мартовской рассады — всходят дружно, растут быстро
Общество
Никаких танцев с бубном: неприхотливые цветы для мартовской рассады — всходят дружно, растут быстро
Что сделать с клубникой в марте для богатого урожая: простые работы, которые нельзя пропустить
Общество
Что сделать с клубникой в марте для богатого урожая: простые работы, которые нельзя пропустить
Почему анютины глазки? История цветка и 5 самых удачных сортов для России
Общество
Почему анютины глазки? История цветка и 5 самых удачных сортов для России
Эндокринолог раскрыл секрет идеального ужина для худеющих
Общество
Эндокринолог раскрыл секрет идеального ужина для худеющих
дачи
огороды
советы
грядки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили, что венные действия в Иране нанесли удар по медицине мира
Почему ушла от Абдулова, роман с Серовым, приемные дети: как живет Алферова
Пожар на нефтебазе в Тихорецке продолжает расти
Иран дал ответ по поводу закрытия Ормузского пролива
Президент Чехии поставил точку в вопросе российских энергоресурсов
Суд в Швейцарии отклонил жалобу «Газпрома»
Цены на заправках США и ЕС бьют рекорды: как мир платит за войну в Иране
Иран пригрозил США сокрушительной атакой на нефтегазовую инфраструктуру
В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией
Военные отразили воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Президент Польши заблокировал участие в военной программе ЕС
Израиль объявил о новой волне ударов по Тегерану
Мир, стабильность, торговля: Азербайджан успешно развивает Южный Кавказ
Росавиация приняла решение по поводу сертификата Azur Air
Чехия завершила эвакуацию граждан из стран Ближнего Востока
США раскрыли масштабы ударов по Ирану
Подозреваемый в нападении на американскую синагогу мертв
В Молдавии десятки тонн овощей отправили на свалку
Иран расчехлил «ракету-монстра»: какое оружие есть у КСИР для войны с США
Службы экстренно выехали на пожар в московской гостинице
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.