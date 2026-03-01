Цветок для холодного и дождливого лета: цветет даже при температуре +5–10°C

Этот цветок распустится вопреки капризам погоды и подарит яркое настроение даже в холодное и дождливое лето. Речь идет о виоле, или анютиных глазках, которые славятся своей удивительной холодостойкостью и жизнелюбием.

Эти невысокие, но очень эффектные растения способны цвести даже при температуре +5–10°C, не боясь затяжных ливней и резких перепадов температур. Их крупные, бархатистые цветы с забавными «мордашками» раскрываются одними из первых весной и, если не стоит сильная жара, продолжают радовать все лето, а нередко уходят под снег с бутонами.

Виола обожает прохладу и влагу — именно в такое лето ее цветение становится самым пышным и продолжительным. Она неприхотлива к почвам, хорошо растет как на солнце, так и в полутени, а уход за ней сводится к редким поливам и удалению увядших цветков. Посадив виолу однажды, вы можете быть уверены: никакая погодная аномалия не оставит ваш сад без красок.

