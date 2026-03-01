Посейте семена весной — зацветет в тени уже в июле и простоит до снега без лишних хлопот

Мечтаете о цветущем саде даже в самых тенистых уголках дачи? Весной посейте семена бальзамина — и уже в середине лета он порадует вас яркими шапками цветов там, где солнце бывает лишь набегами.

Это растение не зря называют «недотрогой»: его сочные стебли и листья создают пышный куст, сплошь усыпанный махровыми или простыми цветками всех оттенков розового, красного, белого и фиолетового. Бальзамин удивительно неприхотлив, цветет непрерывно с июля до самых заморозков и не требует сложного ухода — достаточно регулярного полива и редких подкормок.

В отличие от многих других цветов, он не вытягивается в тени, а формирует аккуратный, обильно цветущий кустик, который станет настоящим украшением северной стороны дома или участка под деревьями. Сеять его на рассаду лучше в марте — апреле, а высаживать в грунт в конце мая — растение зацветет в тени уже в июле и простоит до снега без лишних хлопот.

