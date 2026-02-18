Зимняя Олимпиада — 2026
Никакого полива и прополки: цветок для вечно занятых — сеется сам и цветет с июня до снега

Ваш дачный участок может цвести и благоухать даже при катастрофической нехватке времени, если выбрать для посадки эшшольцию. Этот цветок создан для вечно занятых садоводов. Он сеется сам и цветет с июня до снега.

Он не требует практически ничего: семена можно просто рассыпать по земле ранней весной или под зиму, слегка присыпав почвой, и они взойдут сами. Эшшольция обожает солнце, прекрасно переносит засуху и бедные песчаные почвы — никакого полива и прополки! Она образует пышные ажурные кустики с серебристо-зеленой листвой, которые с начала лета до поздней осени усыпаны яркими чашевидными цветками, похожими на трепетных бабочек. Цветовая гамма — от солнечно-желтых и оранжевых до нежно-розовых и алых.

Главный секрет продолжительного цветения — самосев: осыпавшиеся семена прорастут на следующий год, создавая все новые живописные полянки. Таким образом, однажды посадив эшшольцию, вы обеспечите себе минимум на пять лет вперед яркий, самовозобновляющийся ковер.

