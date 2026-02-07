Посадка этого многолетника — дело пяти минут: с мая по сентябрь усыпан изящными цветками

Герань садовая — это многолетник с массой преимуществ, о которых многие даже не догадываются.

Во-первых, это настоящий долгожитель клумбы, который с мая по сентябрь усыпан изящными цветками в оттенках белого, розового, сиреневого и пурпурного. Во-вторых, герань невероятно устойчива: она практически не болеет, не привлекает вредителей, а ее резные листья часто окрашиваются осенью в яркие цвета. В-третьих, она абсолютно универсальна — растет на солнце и в полутени, образует красивые пышные куртины и подавляет рост сорняков вокруг себя.

Посадка герани весной — дело пяти минут. В середине — конце мая, когда минует угроза заморозков, купите готовый саженец в горшке или разделите разросшийся куст у соседей. Выберите для него место с рыхлой, водопроницаемой почвой. Выкопайте лунку чуть больше корневого кома, аккуратно извлеките растение из горшка, поместите в лунку на ту же глубину, засыпьте землей, обильно полейте и замульчируйте почву вокруг. Все! Дальше герань потребует лишь минимального полива в засуху.

