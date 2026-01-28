Однолетники и многолетники, которые будут цвести в тени: не только хосты и папоротники

Задумали превратить тенистые уголки сада в настоящие цветущие оазисы? Это проще, чем кажется! Не только хосты и папоротники выживают в таких условиях. Рассказываем, какие однолетники и многолетники будут цвести в тени.

Ярким выбором среди однолетников для тени станет бегония вечноцветущая, которая будет непрерывно радовать вас цветением все лето. Не менее эффектно смотрится в рассеянной полутени лобелия, формирующая аккуратные цветущие шарики. А чтобы добавить тонкий аромат, посадите душистый табак, чьи цветки особенно благоухают по вечерам.

Среди многолетних чемпионов по теневыносливости лидирует астильба. Ее пушистые соцветия-метелки самых разных оттенков способны осветить даже глубокую тень. Невероятно универсальна и изящная астранция, которая прекрасно адаптируется к любым условиям и цветет все лето. Для создания зеленого ковра в самом темном месте идеально подойдет стелющийся барвинок, который весной густо покрывается синими или белыми цветами.

