Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:32

Однолетники и многолетники, которые будут цвести в тени: не только хосты и папоротники

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Задумали превратить тенистые уголки сада в настоящие цветущие оазисы? Это проще, чем кажется! Не только хосты и папоротники выживают в таких условиях. Рассказываем, какие однолетники и многолетники будут цвести в тени.

Ярким выбором среди однолетников для тени станет бегония вечноцветущая, которая будет непрерывно радовать вас цветением все лето. Не менее эффектно смотрится в рассеянной полутени лобелия, формирующая аккуратные цветущие шарики. А чтобы добавить тонкий аромат, посадите душистый табак, чьи цветки особенно благоухают по вечерам.

Среди многолетних чемпионов по теневыносливости лидирует астильба. Ее пушистые соцветия-метелки самых разных оттенков способны осветить даже глубокую тень. Невероятно универсальна и изящная астранция, которая прекрасно адаптируется к любым условиям и цветет все лето. Для создания зеленого ковра в самом темном месте идеально подойдет стелющийся барвинок, который весной густо покрывается синими или белыми цветами.

Ранее был назван многолетник, который не боится ни жары, ни ливней.

Проверено редакцией
Читайте также
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество
Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Беру 2 помидора и горстку сыра: сырные лепёшки на завтрак — мой фаворит. Готовлю за 15 минут
Общество
Беру 2 помидора и горстку сыра: сырные лепёшки на завтрак — мой фаворит. Готовлю за 15 минут
Пачка творога, пара яиц и манка — смешиваю и выпекаю. Получаются нежные лепешки-облачка за 20 минут
Общество
Пачка творога, пара яиц и манка — смешиваю и выпекаю. Получаются нежные лепешки-облачка за 20 минут
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Общество
Забудьте про капризные розы: эти три кустарника цветут пышнее и дольше без кропотливого ухода
Забудьте про пустые клумбы: эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь
Общество
Забудьте про пустые клумбы: эти многолетники цветут без пауз с июня по сентябрь
цветы
дачи
многолетники
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.