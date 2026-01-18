Не боится ни жары, ни ливней: этот многолетник зацветет даже в самое холодное и дождливое лето

Если вы устали от погодных капризов, которые губят цветники, обратите внимание на это удивительное растение. Эхинацея — растение, которое зацветет даже в самое холодное и дождливое лето!

Эхинацея — это многолетник с характером. Она не боится ни летней жары, ни засухи, ни ливней, ни порывистого ветра. Секрет ее успеха — природная выносливость и минимальные требования к уходу. Эхинацея будет цвести с середины лета до самых осенних заморозков, практически не требуя вашего участия. Для этого ей достаточно солнечного места и обычной садовой почвы без застоя воды.

Полив нужен только в период продолжительной засухи, а подкормки не обязательны. Просто посадите эхинацею, и она будет годами радовать вас стабильным цветением, несмотря на капризы природы.

