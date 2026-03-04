Цветет все лето в любую погоду — и в жару, и в дождь, и в прохладу: радует бутонами до снега

Ищете неубиваемый цветок, который будет цвести все лето, несмотря на любые капризы погоды — будь то палящая жара, затяжные дожди или холодные ночи? Посадите бальзамин Уоллера, известный также как ванька мокрый.

Это растение поражает своей жизнестойкостью: оно одинаково хорошо цветет все лето в любую погоду — и в жару, и в дождь, и в прохладу. Его яркие, махровые или простые цветки, напоминающие маленькие розочки, появляются непрерывно с июня до самых заморозков, создавая на клумбе или в кашпо пышное цветущее облако.

Бальзамин не боится временной засухи благодаря мясистым стеблям, но и переувлажнение переносит стойко. Это растение — настоящий подарок для занятых дачников, мечтающих о красивом саде без хлопот, которое вдобавок будет радовать бутонами до снега.

