Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 22:28

Цветет все лето в любую погоду — и в жару, и в дождь, и в прохладу: радует бутонами до снега

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ищете неубиваемый цветок, который будет цвести все лето, несмотря на любые капризы погоды — будь то палящая жара, затяжные дожди или холодные ночи? Посадите бальзамин Уоллера, известный также как ванька мокрый.

Это растение поражает своей жизнестойкостью: оно одинаково хорошо цветет все лето в любую погоду — и в жару, и в дождь, и в прохладу. Его яркие, махровые или простые цветки, напоминающие маленькие розочки, появляются непрерывно с июня до самых заморозков, создавая на клумбе или в кашпо пышное цветущее облако.

Бальзамин не боится временной засухи благодаря мясистым стеблям, но и переувлажнение переносит стойко. Это растение — настоящий подарок для занятых дачников, мечтающих о красивом саде без хлопот, которое вдобавок будет радовать бутонами до снега.

Ранее был назван многолетник, который цветет махровыми шапками 3 месяца: красивее роз и пионов.

Проверено редакцией
Читайте также
Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом
Life Style
Флорист дала советы по правильному уходу за подаренным букетом
Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности
Общество
Бросила семена в мартовский снег — в июне любуюсь на клумбы из янтарных бусин, усыпавших сад словно драгоценности
Кинули семена в апреле — любуетесь цветами в июне: три быстрорастущих однолетника
Общество
Кинули семена в апреле — любуетесь цветами в июне: три быстрорастущих однолетника
Выглядят дороже роз! Соседи фотографируют через забор: 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр
Общество
Выглядят дороже роз! Соседи фотографируют через забор: 3 роскошных цветка, которые превратят клумбу в театр
Никаких однолетников: эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом
Общество
Никаких однолетников: эти многолетники будут радовать пышным цветением с июня до сентября год за годом
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курды пошли войной на Иран
Иранский аятолла издал фетву с требованием убить Трампа
Над российским городом были сбиты пять воздушных целей
McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак
Нетаньяху заподозрил Трампа в предательстве
Минобороны РФ заявило о перехвате 48 украинских дронов
В небе над Дубаем прогремели взрывы
Пезешкиан раскрыл, что значит ликвидация Хаменеи
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Саратовом и Энгельсом
Как удивить любимую за 1000 рублей: самые необычные подарки на 8 Марта
Израиль нанес мощный удар по иранскому Тебризу
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Три российских аэропорта закрылись в целях безопасности
В Белом доме сообщили, что Испания согласилась помочь военным США
Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху
Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар
SHOT сообщил, что около 10 взрывов прогремело над Сочи и Анапой
Раскрыто смертоносное оружие Ирана против США и Израиля
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока
Экс-депутата Фильченко арестовали за участие в террористическом сообществе
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.