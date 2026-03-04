Кинули семена в апреле — любуетесь цветами в июне: три быстрорастущих однолетника

Хотите получить быстрый результат и уже через пару месяцев любоваться цветущим садом? В апреле самое время посеять в грунт три быстрорастущих однолетника. Кинули семена в апреле — любуетесь цветами в июне.

В первую очередь обратите внимание на календулу — растение, которое поражает своей скоростью и неприхотливостью. Ее яркие оранжевые и желтые соцветия, напоминающие маленькие солнышки, распускаются уже через 40–50 дней после посева и цветут непрерывно до самых заморозков. Календула не только украшает клумбы, но и приносит пользу: она отпугивает вредителей.

Еще один чемпион по скорости — василек однолетний, чьи небесно-голубые цветки зацветают через 50-&60 дней и создают атмосферу деревенского уюта. Для любителей ярких красок подойдет эшшольция — она зацветает через 40–45 дней, покрывая клумбу шелковистыми оранжевыми, желтыми и розовыми цветами.

Посев в апреле прост: разрыхлите почву, разбросайте семена, слегка присыпьте землей и полейте. Уже в июне ваш сад наполнится красками.

