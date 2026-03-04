Кинул семена — через месяц ковер из маленьких розочек готов: душит сорняки и цветет без остановки

Мечтаете за месяц превратить землю в плотный цветущий ковер? Посейте портулак — растение, которое стелется по клумбе и раскрывает похожие на розочки цветы всех оттенков: красного, розового, желтого, оранжевого и белого.

Всего через 4–5 недель после посева семян прямо в грунт (или 2–3 недели после высадки рассады) портулак полностью закрывает почву, душит сорняки и цветет без остановки до самых заморозков. Его мясистые листья и стебли отлично удерживают влагу, поэтому растение не боится засухи и требует минимального полива.

Портулак раскрывает цветы на солнце, а в пасмурную погоду и к вечеру бутоны закрываются, что придает клумбе особый шарм. Посадив это растение, вы забудете о проплешинах на клумбах и будете наслаждаться сплошным цветущим великолепием.

