Будет стоять с ярко-красными бутонами даже при минимальном уходе: цветет с июля до сентября без возни с клумбами

Для дачников, у которых катастрофически не хватает времени на возню с клумбой, идеальным выбором станет монарда — растение, которое будет стоять с ярко-красными бутонами даже при минимальном уходе.

Этот многолетник поражает своей жизнестойкостью: он не требует частых поливов, не болеет, зимует без укрытия и разрастается пышными кустами высотой до 80–100 см, сплошь усыпанными необычными соцветиями ярко-алого оттенка. Монарда цветет с июля до сентября без возни с клумбами, привлекая в сад пчел и бабочек, а ее листья источают приятный бергамотовый аромат.

Ей нужна лишь одна посадка на солнечном месте — и на годы вперед вы обеспечены ярким акцентом в саду. Это растение доказывает, что для красивого сада не нужно много времени — достаточно выбрать правильные культуры.

