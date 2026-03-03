Зимняя Олимпиада — 2026
Прячу семена под снежное покрывало — в мае сад в нежном кружеве! Многолетник для красивого сада

Прячу семена под снежное покрывало — в мае сад утопает в нежном кружеве! Аквилегия «Вайт Барлоу» — белоснежное чудо для тенистого сада, которое переживет и суровые морозы, и ледяные дожди. Представьте: в тенистом уголке вашего сада колышется воздушное облако из белоснежных махровых цветов, словно сотканных из тончайшего кружева. Каждый цветок напоминает изящную брошь с множеством нежных лепестков, собранных в пышные розетки.

Это растение способно преобразить самый скучный, затененный участок, куда редко заглядывает солнце, даря ему свет и воздушность. Посеянная под зиму, аквилегия проходит естественную стратификацию и весной радует крепкими всходами. Она абсолютно неприхотлива, не требует подкормок и частого полива, а её ажурная листва сохраняет декоративность всё лето.

Подарите своему саду это белоснежное кружево — и каждую весну он будет встречать вас изящным цветением, не требуя от вас почти никаких хлопот.

многолетники
садоводы
цветы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
