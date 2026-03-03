Посеяли в марте — любуетесь в июне: крупные шапки, которые цветут все лето и не боятся засухи

Посеяли в марте — любуетесь в июне: крупные шапки, которые цветут все лето и не боятся засухи

Весна — идеальное время для посева цветов, которые летом подарят вам роскошные бутоны. Посеяли в марте — любуетесь уже в июне!

Одним из лучших кандидатов является цинния — настоящая королева клумб, которая при посеве в конце марта зацветает в июне и радует глаз до самых заморозков. Посадив ее, вы получите крупные шапки, которые цветут все лето и не боятся засухи. Ее крупные яркие соцветия самых разнообразных оттенков — от нежно-розовых до огненно-оранжевых и малиновых — достигают 10–15 см в диаметре и держатся на прочных стеблях до трех недель.

Цинния невероятно неприхотлива, засухоустойчива и не боится жаркого солнца, а уход за ней сводится к редким поливам и удалению увядших цветков. Посеяв семена на рассаду в последних числах марта, вы получите крепкие растения, которые после высадки в грунт в конце мая быстро тронутся в рост и порадуют вас первыми бутонами уже через 60–70 дней.

Ранее был назван цветок, который завалит клумбу «золотом» с июня до снега без подкормок.