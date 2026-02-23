Завалит клумбу «золотом» с июня до снега без подкормок: выдает бутоны четыре месяца подряд

Мечтаете о цветке, который без устали будет заваливать клумбу бутонами все лето, превращая сад в сплошное облако красок? Посадите кореопсис мутовчатый! Он выдает бутоны четыре месяца подряд.

Этот неутомимый многолетник завалит клумбу «золотом» с июня до снега без подкормок. Все лето и до заморозков простоит усыпанный ярко-желтыми «солнышками», похожими на крупные ромашки. При этом кореопсис абсолютно нетребователен — ему нужны только солнце и умеренный полив.

Не менее роскошно выглядит и рудбекия, которую за обилие крупных желто-коричневых корзинок называют «золотым шаром». Она начинает цветение в июне и, если вовремя удалять увядшие соцветия, не сбавляет темпа до самого октября. Эхинацея пурпурная — еще один кандидат на звание клумбового рекордсмена. Современные сорта этого неприхотливого многолетника цветут с июля по сентябрь, а иногда захватывают и первую декаду октября. Все эти растения — идеальный выбор для тех, кто хочет минимум усилий и максимум красоты.

