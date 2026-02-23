Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 00:46

Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России

МО: над семью регионами России силы ПВО сбили 36 дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за три часа 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерство обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

Операция по отражению атаки противника была проведена 22 февраля с период с 20:00 до 23:00 мск. Максимальное количество беспилотников (15) ликвидировали в небе над территорией Белгородской области.

Помимо этого, шесть БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе четыре дрона, летевших на Москву, шесть беспилотников — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области, два дрона — над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Курской и Тверской областей.

Ранее жители Белгорода рассказали Telegram-каналу SHOT, что около полуночи на фоне объявленной ракетной опасности над городом начали греметь мощные взрывы. Канал со слов очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины применили не менее 10 ракет HIMARS.

Минобороны РФ
дроны
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы
Автомобили встали в пробку перед крымской переправой
Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно
В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком
«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ
Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии
Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России
«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Очевидцы рассказали об обстреле Белгорода ракетами HIMARS
«В ход идут ножницы»: ВСУ в панике и неразберихе сбивают собственные дроны
Фицо назвал дату отключения Украины от поставок электроэнергии
В Мексике подтвердили гибель самого разыскиваемого в стране наркобарона
В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок
Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Вероне
В Мексике начались беспорядки из-за слухов о гибели наркобарона
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.