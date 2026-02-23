Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за три часа 36 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба министерство обороны Российской Федерации. Все они были самолетного типа.

Операция по отражению атаки противника была проведена 22 февраля с период с 20:00 до 23:00 мск. Максимальное количество беспилотников (15) ликвидировали в небе над территорией Белгородской области.

Помимо этого, шесть БПЛА сбили над территорией Московского региона, в том числе четыре дрона, летевших на Москву, шесть беспилотников — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Калужской области, два дрона — над территорией Брянской области и по одному БПЛА над территориями Курской и Тверской областей.

Ранее жители Белгорода рассказали Telegram-каналу SHOT, что около полуночи на фоне объявленной ракетной опасности над городом начали греметь мощные взрывы. Канал со слов очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины применили не менее 10 ракет HIMARS.