Очевидцы рассказали об обстреле Белгорода ракетами HIMARS SHOT: более 10 взрывов прогремело в Белгороде на фоне ракетной опасности

Telegram-канал SHOT сообщил, что около полуночи на фоне объявленной ракетной опасности над городом начали греметь мощные взрывы. Канал со слов очевидцев написал, что Вооруженные силы Украины применили не менее 10 ракет HIMARS. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Официальные власти ситуацию не подтверждали. SHOT информировал, что в некоторых районах города после взрывов пропала электроэнергия. По версии канала, целью атаки противника была одна из электроподстанций.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за сутки сбили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 326 беспилотников самолетного типа ВСУ. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, были ликвидированы пять управляемых авиационных бомб.

До этого сообщалось, что российские средства ПВО за неделю сбили 13 управляемых авиабомб и 37 снарядов HIMARS в зоне проведения СВО. Также было перехвачено 1808 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Кроме того, в небе над Калужской областью уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, что подтвердил губернатор региона Владислав Шапша. Падение обломков одного из воздушных аппаратов привело к повреждению здания школы в Обнинске.