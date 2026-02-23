В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком NYP: застреленный у поместья Трампа во Флориде мужчина был 21-летним художником

Стрельба, прогремевшая в ночь на 22 февраля у резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, обрастает новыми подробностями. По данным The New York Post, сотрудники Секретной службы ликвидировали 21-летнего художника Остина Такера Мартина из Северной Каролины, который проник на охраняемую территорию с оружием.

По данным издания, молодой человек был объявлен в розыск семьей за сутки до инцидента. Он проник в поместье, предположительно, когда с территории выезжал автомобиль. При себе у Мартина были дробовик и канистра с топливом. Мотивы его поступка пока не установлены, также неизвестно, приобрел ли он оружие по пути во Флориду.

Инцидент произошел около 01:30 ночи по местному времени. Секретная служба подтвердила, что Трампа в тот момент в резиденции не было — он находился в Вашингтоне. Злоумышленник не выполнил требование сложить оружие, после чего охрана открыла огонь. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что осужденный за покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов умер в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб в начале этого года при выполнении боевой задачи.