Автомобили встали в пробку перед крымской переправой Движение автомобилей по Крымскому мосту временно ограничили

Крымский мост временно закрыт для проезда автотранспорта, указали в информационном центре, отвечающем за ситуацию на автоподходах к переправе. Водителей и пассажиров, находящихся непосредственно на мосту и в зонах досмотра, призвали сохранять спокойствие и строго выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Причины временного перекрытия движения не уточняются. Подобные ограничения периодически вводятся для обеспечения безопасности на фоне текущей оперативной обстановки. Аналогичные меры неоднократно принимались в связи с угрозами атак или проведением технических работ.

Информация о возобновлении движения будет предоставлена дополнительно. Автомобилистам рекомендуется учитывать данную информацию при планировании поездок и следить за обновлениями от официальных источников. Ситуация находится под контролем компетентных органов.

В последний раз масштабное перекрытие моста было зафиксировано 17 февраля. Тогда ограничения вызвали задержки движения 16 поездов, связывающих южные регионы с центральной частью России и Уралом. Отставания от расписания составляло от полутора до восьми часов. Пассажиров обеспечивали горячим питанием в сложившихся условиях.