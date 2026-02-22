Десятки БПЛА сбили над российскими регионами за два часа

Днем 22 февраля силы ПВО перехватили за два часа 71 беспилотник ВСУ над регионами России, сообщили в Министерстве обороны РФ. Большинство уничтожили над Брянской областью – 29.

В период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — сказано в сообщении.

Над Московским регионом ликвидировали 15 БПЛА, 11 из них летели на Москву. Еще 15 беспилотников уничтожили над Калужской областью. Над Белгородской и Тульской областями перехватили восемь и два дрона соответственно. По одному сбили над территориями Курской и Тверской областей.

За первую половину воскресенья 22 февраля российские средства ПВО нейтрализовали 73 украинских БПЛА. Из них 52 беспилотника были сбиты над Брянской областью и 18 дронов над Белгородской областью.

Ночью силы ПВО ликвидировали и перехватили над регионами России 86 украинских беспилотников. По данным ведомства, по 29 и 14 БПЛА сбили над территориями Белгородской и Саратовской областей, по 11 — над Воронежской и Смоленской областями.