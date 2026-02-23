«В ход идут ножницы»: ВСУ в панике и неразберихе сбивают собственные дроны Business Insider: украинские солдаты из-за обилия дронов в небе сбивают свои БПЛ

Плотность беспилотников в зоне специальной военной операции стала настолько критической, что украинские военные вынуждены уничтожать все дроны подряд, не имея возможности идентифицировать их принадлежность, сообщает американский портал Business Insider. Хаотичная ситуация в небе над зоной боевых действий вызывает панику в Вооруженных силах Украины, отметили журналисты.

По данным издания, солдаты ВСУ перерезают оптоволоконные кабели от дронов любыми подручными средствами. Если возникает малейшее сомнение, беспилотник автоматически считается вражеским и подлежит уничтожению.

В ход идут ножницы, тактические ножи и даже голые руки. Военнослужащие признаются, что в условиях боя это уже не имеет значения, — говорится в публикации.

Такая же практика распространяется на многие участки фронта. Украинское командование отдает приказы сбивать все без разбора.

Ранее Times обратило внимание, что для украинских подразделений в зоне проведения СВО сложилась сложная ситуация. Обозреватели со ссылкой на информированные источники в ВСУ пришли к выводу, что российские формирования имеют значительный перевес как в живой силе, так и в технике практически на всех участках соприкосновения.