Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 00:06

В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок

МВД: в Мытищах внедорожник переехал ребенка на тюбинге

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В городском округе Мытищи сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели 7-летней девочки, которая оказалась под колесами внедорожника, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь главка МВД Ирина Волк. Трагедия произошла днем в деревне Румянцево, где местный житель решил покатать детей на тюбингах, прикрепив их к автомобилю.

Согласно обнародованным данным, 40-летний водитель внедорожника привязал надувные санки к машине и начал движение. Во время поездки один из тюбингов с девочкой 2017 года рождения сместился, после чего ребенок оказался под колесами автомобиля. От полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Второй ребенок, участвовавший в катании, по предварительной информации, не пострадал.

В настоящее время водитель направлен на медицинское освидетельствование, — уточнила Волк.

Ранее стало известно, что в селе Сылва Свердловской области двое мальчиков восьми и девяти лет погибли, попав под снежный завал во время катания на тюбингах. Дети приехали в гости к бабушкам и отправились на горку, решив съехать с большого сугроба, который в этот момент обрушился на них.

Подмосковье
тюбинги
дети
смерти
