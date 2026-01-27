Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах

Неосторожное катание на тюбинге чревато ушибами и даже черепно-мозговой травмой, заявил «Радио 1» травматолог Геннадий Гордеев. Он подчеркнул, что в 2026 году сложились особенно опасные условия для этого зимнего увлечения.

Снега выпало очень много. Он рыхлый, пушистый, морозный, поэтому ледяные горки на крутых склонах оврагов и водоемов создают прецеденты для привлечения к себе большого количества детей. Риск травмы напрямую зависит от места катания: чем выше и круче горка, чем дальше раскаты трассы, тем опаснее, — предупредил Гордеев.

Среди главных опасностей он выделил столкновения и отсутствие культуры катания. По мнению врача, современные дети проводят слишком много времени в виртуальном мире, поэтому теряют ловкость и бдительность в реальной жизни.

Ранее артролог Михаил Дорошев посоветовал при падении на льду защитить голову руками. Если человек падает вперед, ему следует сложить кисти рук и предплечья перед лицом, а если назад — прикрыть затылок хотя бы одной ладонью.