Врач дал советы, как уберечься от травм при падении на льду Артролог Дорошев: при падении на льду нужно постараться защитить голову руками

При падении на льду нужно постараться защитить голову руками, заявил «Здоровью Mail» артролог Михаил Дорошев. Если человек падает вперед, ему следует сложить кисти рук и предплечья перед лицом, а если назад — прикрыть затылок хотя бы одной ладонью.

В ситуациях, когда человек падает на бок, важно прикрыть рукой область виска, а локоть и предплечье поджать к животу, посоветовал Дорошев. Он также призвал отбросить все вещи и расслабить тело — это облегчит падение и защитит от тяжелых травм.

Если есть возможность, лучше повернуться набок при падении. Дело в том, что приземление на спину или живот повышает риск серьезных повреждений. Кроме того, немаловажно замедлить падение, схватившись за окружающие предметы, а также слегка согнуть ноги и руки. Наконец, рекомендуется распределить удар — постараться сделать так, чтобы он пришелся на большую часть туловища, а не на отдельные участки тела.

Ранее травматолог Николай Стрелков порекомендовал в период гололеда ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.