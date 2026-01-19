Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 14:53

Врач дал советы, как уберечься от травм при падении на льду

Артролог Дорошев: при падении на льду нужно постараться защитить голову руками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При падении на льду нужно постараться защитить голову руками, заявил «Здоровью Mail» артролог Михаил Дорошев. Если человек падает вперед, ему следует сложить кисти рук и предплечья перед лицом, а если назад — прикрыть затылок хотя бы одной ладонью.

В ситуациях, когда человек падает на бок, важно прикрыть рукой область виска, а локоть и предплечье поджать к животу, посоветовал Дорошев. Он также призвал отбросить все вещи и расслабить тело — это облегчит падение и защитит от тяжелых травм.

Если есть возможность, лучше повернуться набок при падении. Дело в том, что приземление на спину или живот повышает риск серьезных повреждений. Кроме того, немаловажно замедлить падение, схватившись за окружающие предметы, а также слегка согнуть ноги и руки. Наконец, рекомендуется распределить удар — постараться сделать так, чтобы он пришелся на большую часть туловища, а не на отдельные участки тела.

Ранее травматолог Николай Стрелков порекомендовал в период гололеда ходить мелкими шагами с согнутыми коленями. Кроме того, в такую погоду нужно отдавать предпочтение обуви с рифленой подошвой и избегать каблуков.

гололед
здоровье
врачи
травмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова получал доступ к Госуслугам с помощью купленных сим-карт
России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»
Особняк одного нефтяного магната в Барвихе хотят снести
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.