Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России

В Мексике вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации главы одного из крупнейших наркокартелей страны. Что об этом известно, в каких регионах идут столкновения, что с туристами из России?

Ликвидация главы наркокортеля

В воскресенье, 22 февраля, мексиканские вооруженные силы в ходе крупной операции ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного под прозвищем Эль Менчо.

«Во время спецоперации военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, отразили агрессию. В результате четверо членов преступной группировки CJNG погибли на месте, трое получили тяжелые ранения и скончались во время транспортировки по воздуху в Мехико. Среди последних — Рубен Н. по прозвищу Эль Менчо», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Операция проводилась в западном штате Халиско, традиционном регионе присутствия картеля. Эль Менчо находился в международном розыске, включая США, где ему предъявлялись обвинения в организации наркотрафика.

Американский Госдепартамент ранее предлагал вознаграждение до $15 млн за информацию, ведущую к задержанию главаря.

Массовые беспорядки

Сразу после появления сведений о ликвидации Эль Менчо в нескольких штатах страны начались массовые беспорядки. Представители преступных группировок блокировали автомобильные трассы, поджигали автомобили и коммерческие объекты, а также устанавливали баррикады на ключевых дорогах. Сообщается о перекрытиях дорог и ожесточенных столкновениях с применением огнестрельного оружия.

Инциденты фиксировались не только в Халиско, но и в других регионах, включая Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас, Колима и Агуаскальентес.

Кроме того, члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики в Халиско и ворвались в аэропорт Пуэрто-Вальярта.

Общественный транспорт временно остановлен, предприятия закрываются, а жителям и туристам рекомендовано не покидать дома и отели.

Госдепартамент США также призвал американских граждан, находящихся как минимум в пяти штатах Мексики, немедленно укрыться в безопасных местах.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась комментировать происходящее, когда ее окружила кричащая толпа. Глава государства заявила, что информацию предоставит совбез страны.

Что с туристами из России

Туристы из России не могут вылететь из Гвадалахары, пишет Telegram-канал Baza. В Мексике объявлен «Красный код» опасности.

«Весь город перекрыт, ловят наркоса, все транслируют в прямом эфире. Нам сказали не выходить из отеля. Аэропорт закрыт. Рейс откладывается на неопределенный срок», — рассказала одна из россиянок, находящаяся в Мексике.

По словам другого туриста, беспорядки охватили несколько штатов. Аэропорты атаковали — все рейсы отменены.

«Жгут машины, грузовики, автобусы, мелкие магазины, аптеки, бьют стекла в торговых центрах. Сообщение от знакомых из разных частей города о том, что слышны перестрелки. <…> Исходя из общения в чатах русскоязычных, нет сообщений о пострадавших среди граждан России на данный момент», — рассказала «Известиям» туристка Дарья.

