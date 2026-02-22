Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 23:38

Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России

Подписывайтесь на нас в MAX

В Мексике вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации главы одного из крупнейших наркокартелей страны. Что об этом известно, в каких регионах идут столкновения, что с туристами из России?

Ликвидация главы наркокортеля

В воскресенье, 22 февраля, мексиканские вооруженные силы в ходе крупной операции ликвидировали главу наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного под прозвищем Эль Менчо.

«Во время спецоперации военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, отразили агрессию. В результате четверо членов преступной группировки CJNG погибли на месте, трое получили тяжелые ранения и скончались во время транспортировки по воздуху в Мехико. Среди последних — Рубен Н. по прозвищу Эль Менчо», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Операция проводилась в западном штате Халиско, традиционном регионе присутствия картеля. Эль Менчо находился в международном розыске, включая США, где ему предъявлялись обвинения в организации наркотрафика.

Американский Госдепартамент ранее предлагал вознаграждение до $15 млн за информацию, ведущую к задержанию главаря.

Массовые беспорядки

Сразу после появления сведений о ликвидации Эль Менчо в нескольких штатах страны начались массовые беспорядки. Представители преступных группировок блокировали автомобильные трассы, поджигали автомобили и коммерческие объекты, а также устанавливали баррикады на ключевых дорогах. Сообщается о перекрытиях дорог и ожесточенных столкновениях с применением огнестрельного оружия.

Инциденты фиксировались не только в Халиско, но и в других регионах, включая Мичоакан, Гуанахуато, Тамаулипас, Колима и Агуаскальентес.

Кроме того, члены наркокартеля атаковали взрывчаткой базу Нацгвардии Мексики в Халиско и ворвались в аэропорт Пуэрто-Вальярта.

Общественный транспорт временно остановлен, предприятия закрываются, а жителям и туристам рекомендовано не покидать дома и отели.

Госдепартамент США также призвал американских граждан, находящихся как минимум в пяти штатах Мексики, немедленно укрыться в безопасных местах.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась комментировать происходящее, когда ее окружила кричащая толпа. Глава государства заявила, что информацию предоставит совбез страны.

Что с туристами из России

Туристы из России не могут вылететь из Гвадалахары, пишет Telegram-канал Baza. В Мексике объявлен «Красный код» опасности.

«Весь город перекрыт, ловят наркоса, все транслируют в прямом эфире. Нам сказали не выходить из отеля. Аэропорт закрыт. Рейс откладывается на неопределенный срок», — рассказала одна из россиянок, находящаяся в Мексике.

По словам другого туриста, беспорядки охватили несколько штатов. Аэропорты атаковали — все рейсы отменены.

«Жгут машины, грузовики, автобусы, мелкие магазины, аптеки, бьют стекла в торговых центрах. Сообщение от знакомых из разных частей города о том, что слышны перестрелки. <…> Исходя из общения в чатах русскоязычных, нет сообщений о пострадавших среди граждан России на данный момент», — рассказала «Известиям» туристка Дарья.

Читайте также:

Трампа пытались убить? Мужчина с дробовиком ворвался в Мар-а-Лаго: детали

Детей мигрантов «поставили на счетчик», Зеленский пошел ва-банк: что дальше

Бараки в СССР: из чего строили, как жили и почему они стоят до сих пор

Мексика
россияне
наркокартели
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Верховный суд США вернул Китаю «козырь» в преддверии переговоров
Два аэропорта «захлопнулись» по решению Росавиации
В Иране раскрыли, чем ответят на возможную агрессию США
В Нижегородской области сгорели 35 коров
Офицеры ВСУ признали абсолютное превосходство России на СВО
«Низкий поклон»: в Энергодаре решили проблему с электроснабжением
Воссоединение SEREBRO, Фадеев, личная жизнь: как живет Ольга Серябкина
Стало известно, сколько переплатят поставщики при повышении пошлин в США
Названа возможная дата нового раунда переговоров по Украине в Женеве
«Один из последних турниров»: РФПИ дал оценку победе США над Канадой на ОИ
На подлете к Москве сбили еще три дрона ВСУ
В Калужской области фрагмент дрона ВСУ попал в местную школу
Украина попросила ЕК помочь с поставками нефти в Венгрию и Словакию
Историк объяснил истинную причину претензий США к Ирану
Прокуратура Петербурга взялась за дело с выпавшим из окна ребенком
Мать спасенного дворником мальчика находилась дома в момент его падения
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.