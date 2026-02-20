Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Флоксы больше не сажаю: нашла многолетник, который цветёт всё лето напролёт, не выгорает на солнце и не требует плясок с бубном. Знакомьтесь — скабиоза, именно тот цветок, который подарит вашему саду воздушность и нежность без лишних хлопот. Её изящные соцветия на тонких, но прочных стеблях напоминают пушистые подушечки, парящие над ажурной зеленью.

Палитра оттенков поражает: от нежнейшего лавандового и голубого до насыщенного розового и благородного тёмно-фиолетового. Скабиоза цветёт с июня до самых заморозков, при этом каждый цветок держится долго, а увядшие сменяются новыми бутонами. Ей нипочём ни палящее солнце, ни проливные дожди — она сохраняет декоративность при любой погоде. Никаких подкормок, никаких сложных укрытий: достаточно посадить её на солнечном месте с лёгкой почвой и изредка поливать в сильную засуху.

Скабиоза привлекает бабочек и пчёл, наполняя сад жизнью, а в срезке стоит до двух недель. Она идеальна для бордюров, миксбордеров и природных садов, создавая ощущение невесомости и естественной гармонии. Посадите этот неприхотливый многолетник однажды — и каждое лето будете любоваться его воздушным облаком без малейших усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.