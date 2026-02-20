Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 12:00

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Флоксы больше не сажаю: нашла многолетник, который цветёт всё лето напролёт, не выгорает на солнце и не требует плясок с бубном. Знакомьтесь — скабиоза, именно тот цветок, который подарит вашему саду воздушность и нежность без лишних хлопот. Её изящные соцветия на тонких, но прочных стеблях напоминают пушистые подушечки, парящие над ажурной зеленью.

Палитра оттенков поражает: от нежнейшего лавандового и голубого до насыщенного розового и благородного тёмно-фиолетового. Скабиоза цветёт с июня до самых заморозков, при этом каждый цветок держится долго, а увядшие сменяются новыми бутонами. Ей нипочём ни палящее солнце, ни проливные дожди — она сохраняет декоративность при любой погоде. Никаких подкормок, никаких сложных укрытий: достаточно посадить её на солнечном месте с лёгкой почвой и изредка поливать в сильную засуху.

Скабиоза привлекает бабочек и пчёл, наполняя сад жизнью, а в срезке стоит до двух недель. Она идеальна для бордюров, миксбордеров и природных садов, создавая ощущение невесомости и естественной гармонии. Посадите этот неприхотливый многолетник однажды — и каждое лето будете любоваться его воздушным облаком без малейших усилий.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Проверено редакцией
Читайте также
От обычных лепешек отказалась. Готовлю украинские веснянки с зеленым луком и яйцом — тесто на кефире, а вкус — отпад
Общество
От обычных лепешек отказалась. Готовлю украинские веснянки с зеленым луком и яйцом — тесто на кефире, а вкус — отпад
Блинно-шоколадное раздолье на Масленицу! Рецепт беспроигрышных блинов + 2 начинки
Общество
Блинно-шоколадное раздолье на Масленицу! Рецепт беспроигрышных блинов + 2 начинки
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Общество
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва
Петунии пусть отдыхают: теперь у меня другой фаворит — цветет персиковыми шапками, не боится засухи и радует все лето
Общество
Петунии пусть отдыхают: теперь у меня другой фаворит — цветет персиковыми шапками, не боится засухи и радует все лето
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
Общество
Кидаю семена в снег в конце февраля — в июне сад утопает в алых шапках. Многолетник-чудо для красивого участка
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли, что Путин обсудил с Набиуллиной
Власти Иркутской области приняли важное решение после инцидента на Байкале
Генерала ЛВО Муминджанова хотят посадить на 12 лет
Глава AmCham Russia объяснил логику Трампа в отношении России
Telegram обвинили в распространении личных данных россиян
Эксперт по ЖКХ дал советы, как сэкономить на электричестве
США ввели санкции против курорта и связанных с картелем граждан Мексики
Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России
Умер лидер Shortparis Николай Комягин: биография
Сбежавший из России Сафонов удивил поклонников изменившейся внешностью
Россиянам рассказали, станет ли Совет мира заменой ООН
Россиянин с инфарктом избил врача и сломал нос медсестре
«Упустила свой шанс»: Петросян высказалась о своем падении на Олимпиаде
Российские производители начали сливать скопившееся на складах молоко
В Госдуме ответили, ждать ли изменения пенсионного возраста
Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг
В Совете такси объяснили рост цен во время аномальных снегопадов
Литва запретила въезд российскому рэперу
«Политическая игра»: военэксперт о желании Зеленского воевать еще три года
«Все были в шоке»: раскрыт военный приказ Зеленского на три года
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.