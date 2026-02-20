Зимняя Олимпиада — 2026
Цветут с весны и до заморозков: 3 многолетника, которые обеспечат клумбу без перерыва

Хочется, чтобы сад радовал яркими красками с первых тёплых дней и до самой осени? Тогда выбирайте растения, которые цветут почти без пауз и не требуют сложного ухода. Эти три цветка проверены годами — растут быстро и украшают участок весь сезон.

Петуния. Один из самых надёжных вариантов для долгого цветения. Зацветает уже через 2–2,5 месяца после посева и радует до заморозков. Кусты бывают ампельными и кустовыми, с цветками всех возможных оттенков. Цветёт с мая по октябрь. Обычно выращивается как однолетник. Морозов не переносит, но легко обновляется посевом каждый год. Интересный факт: при регулярном удалении увядших цветов петуния цветёт ещё пышнее.

Бархатцы (тагетес). Настоящие трудяги для клумбы. Очень быстро растут, рано зацветают и не боятся ни жары, ни дождей. Подходят даже для начинающих садоводов. Цветут с конца мая до заморозков. Однолетники. Переносят кратковременные похолодания. Интересный факт: бархатцы отпугивают вредителей и улучшают почву, поэтому их часто сажают рядом с овощами.

Космея. Лёгкая, воздушная и очень жизнерадостная. Быстро всходит, не боится прохлады и обильно цветёт всё лето. Создаёт эффект «цветущего луга». Цветёт с июня до октября. Однолетник. Хорошо переносит прохладную погоду. Интересный факт: космея прекрасно размножается самосевом и может появляться на участке сама из года в год.

Ранее мы рассказывали о трех цветочных великанах для сада. Многолетники без забот — роскошь, высота и выносливость.

Ольга Шмырева
