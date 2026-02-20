Зимняя Олимпиада — 2026
Фарширую блины по-новому — прямо на сковороде. Нежные полумесяцы с творогом — идеальный рецепт на Масленицу

Фото: D-NEWS.ru
Эти блинчики-полумесяцы с творогом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится прямо на сковороде без лишних хлопот. Их необычность в том, что не нужно возиться с конвертиками и трубочками: кладу творожную начинку на одну половинку блина, накрываю второй — и аппетитный полумесяц готов. Пара минут обжарки с двух сторон, и можно снимать с плиты. Получается обалденная вкуснятина: нежный, чуть сладковатый творог с ванилью в обрамлении тонкого, эластичного блина с хрустящими золотистыми краями. Творог внутри слегка плавится, становясь еще нежнее, а снаружи — аппетитная румяная корочка. Такие полумесяцы идеальны для завтрака или полдника, они исчезают со стола мгновенно, и дети просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: готовые тонкие блины (8–10 штук), 300 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки сахара, щепотка ванилина и сливочное масло для жарки. Творог разомните вилкой с яйцом, сахаром и ванилином до однородности. На разогретую сковороду с маслом выложите блин, на одну половину положите столовую ложку начинки, накройте второй половиной, формируя полумесяц. Обжаривайте с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной, ягодами или просто так.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Мария Левицкая
М. Левицкая
