Ленивый рецепт для сладкоежек: смешал творог с манкой, добавил ваниль — и в духовку. Суфле «Нежность» готово

Это суфле «Нежность» — гениально простой ленивый рецепт для сладкоежек, который готовится из минимума продуктов, а результат превосходит все ожидания. Его необычность в том, что никакой муки и сложных манипуляций: просто смешал творог с манкой, добавил яйца и ваниль, отправил в духовку — и через полчаса на столе воздушное, тающее во рту лакомство. Получается обалденная вкуснятина: нежная, слегка влажная текстура с бархатистой серединкой и аппетитной румяной корочкой сверху. Ванильный аромат наполняет кухню, собирая всю семью за столом еще до того, как суфле успеет остыть. Оно прекрасно само по себе, а со сметаной, ягодным соусом или свежими фруктами превращается в изысканный десерт, достойный ресторана.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 2 яйца, 3 ст. л. манки, 3 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа и немного сливочного масла для смазывания формы. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности. Добавьте яйца, сахар, соль, ванилин и манку, тщательно перемешайте. Оставьте массу на 15–20 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, вылейте творожную смесь и разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым или охлажденным, по желанию посыпав сахарной пудрой.

