22 февраля 2026 в 10:00

Никаких больше сырников по утрам. Готовлю творожное суфле — нежнее пломбира и готовится без хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Никаких больше сырников по утрам! Готовлю творожное суфле — нежнее пломбира и готовится без хлопот. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого завтрака или полезного десерта. Его необычность в том, что из обычного творога получается воздушная, тающая во рту масса, напоминающая облако или самый нежный мусс. Никакой возни у плиты, никаких комочков — просто смешал, залил в форму и отправил в духовку. Получается обалденная вкуснятина: мягкая, бархатистая текстура с легкой ванильной ноткой и румяной золотистой корочкой сверху. Суфле настолько нежное, что буквально скользит на языке, а его сливочный вкус напоминает изысканный десерт из ресторана. При этом готовится оно проще простого и не требует ни грамма муки.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (лучше жирного, не пастообразного), 3 яйца, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки манки, щепотка ванилина, немного сливочного масла для смазывания формы и сахарная пудра для подачи. Отделите белки от желтков. Творог разомните с желтками, сахаром, манкой и ванилином до однородности. Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую пену и аккуратно вмешайте в творожную массу. Вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 30–35 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
