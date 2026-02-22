ВСУ начали использовать новую тактику бесшумного подхода при атаках на объекты критически важной инфраструктуры, рассказал сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Однако даже в этом случае вражеские дроны все равно обнаруживаются и уничтожаются, подчеркнул он.

Проще говоря, дабы не дать нашим пулеметным зенитным расчетам возможности среагировать на звук подходящей опасности, вражеский оператор ударного дрона-камикадзе выключает двигатель, и БПЛА бесшумно планирует на цель. В нашем случае это не принесло противнику удачи, мы все равно засекаем подход БПЛА к нашей позиции и поражаем их, — написал Рогозин.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что командование вооруженных сил Украины перешло к тактике «медийных побед». По его словам, это значит, что украинские военные стремятся демонстрировать свои воображаемые успехи.