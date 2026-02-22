Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 11:02

Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ

Рогозин: ВСУ отключают двигатель БПЛА для бесшумной атаки на цель

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ начали использовать новую тактику бесшумного подхода при атаках на объекты критически важной инфраструктуры, рассказал сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. Однако даже в этом случае вражеские дроны все равно обнаруживаются и уничтожаются, подчеркнул он.

Проще говоря, дабы не дать нашим пулеметным зенитным расчетам возможности среагировать на звук подходящей опасности, вражеский оператор ударного дрона-камикадзе выключает двигатель, и БПЛА бесшумно планирует на цель. В нашем случае это не принесло противнику удачи, мы все равно засекаем подход БПЛА к нашей позиции и поражаем их, — написал Рогозин.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что командование вооруженных сил Украины перешло к тактике «медийных побед». По его словам, это значит, что украинские военные стремятся демонстрировать свои воображаемые успехи.

ВСУ
происшествия
Дмитрий Рогозин
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине предсказали потерю еще одного крупного кредита из-за Венгрии
Наступление ВС России на Харьков 22 февраля: войска зажаты в тиски, Купянск
Австрийский путешественник восхитился гостеприимством россиян
В России заработает регистр беременных
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа
Наследственное дело открыли после смерти экс-жены Галицкого
Раскрыто, как США финансировали медиа перед госпереворотом на Украине
В России ответили на смелое заявление Уиткоффа о Путине
Бывший подполковник СБУ раскрыл, что на самом деле происходило на Майдане
Утренний Киев в облаках пожаров: удары по Украине 22 февраля, «Орешник»
«Не могут смириться с поражениями»: Пасечник сообщил об ударе по Луганску
Мошенники начали действовать от имени портала mos.ru
Погода в Москве в воскресенье, 22 февраля: лютый мороз возвращается?
Зеленского и лидеров ЕС уличили в совместных аффирмациях
Почему не работает Telegram сегодня, 22 февраля: замедление, разблокировка
Политолог рассказал о самом серьезном внутриполитическом поражении Трампа
Рогозин раскрыл новую «бесшумную» тактику ВСУ
В Китае назвали единственную державу, которая даст отпор ВМС США
Политолог предупредил об обезлюдении Украины из-за конфликта с Венгрией
Минобороны РФ получило новую партию управляемых ракет для «Панцирей»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.