«Полеты во сне и наяву»: Рогозин назвал главное направление будущего Рогозин: будущее России за беспилотной авиацией

Будущее России за беспилотной авиацией, заявил сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что летчики, несмотря ни на что, гордость России.

Су-30МК2, Су-30СМ, Су-34 — полеты во сне и наяву. Отечественная фронтовая пилотируемая авиация прекрасна. Летчики — гордость России. Но будущее — за беспилотьем, — отметил он.

Ранее украинский аналитик Константин Машовец заявил, что российские ударные дроны «Молния-2» создают значительную угрозу для фронта и тыла ВСУ. По его словам, Россия делает ставку на массовость и за восемь месяцев выпустила более 900 тыс. таких БПЛА.

Тем временем выяснилось, что российские беспилотники-камикадзе взяли на себя функции, которые ранее выполняла дальнобойная артиллерия. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что применение дронов помогает ВС РФ снизить потери в зоне проведения спецоперации. В частности, активно используется модель «Молния-2» — более продвинутая модель по сравнению с предшественницей.