Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 22:45

«Полеты во сне и наяву»: Рогозин назвал главное направление будущего

Рогозин: будущее России за беспилотной авиацией

Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Будущее России за беспилотной авиацией, заявил сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что летчики, несмотря ни на что, гордость России.

Су-30МК2, Су-30СМ, Су-34 — полеты во сне и наяву. Отечественная фронтовая пилотируемая авиация прекрасна. Летчики — гордость России. Но будущее — за беспилотьем, — отметил он.

Ранее украинский аналитик Константин Машовец заявил, что российские ударные дроны «Молния-2» создают значительную угрозу для фронта и тыла ВСУ. По его словам, Россия делает ставку на массовость и за восемь месяцев выпустила более 900 тыс. таких БПЛА.

Тем временем выяснилось, что российские беспилотники-камикадзе взяли на себя функции, которые ранее выполняла дальнобойная артиллерия. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал NEWS.ru, что применение дронов помогает ВС РФ снизить потери в зоне проведения спецоперации. В частности, активно используется модель «Молния-2» — более продвинутая модель по сравнению с предшественницей.

Дмитрий Рогозин
БПЛА
Россия
летчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики похитили пономаря кафедрального собора на Украине
Не как у всех: готовим персики в аэрогриле — самый необычный рецепт
Зеленский раскритиковал работу Кличко
Домашних животных могут обязать чипировать и ставить на учет
Митволь подал иски в суд на администрацию тюрьмы и требует компенсации
Сильные ливни в Австралии смыли автомобили и затопили кемпинги
Прожиточный минимум вырос: кому положена надбавка к пенсии в 2026 году
«Полеты во сне и наяву»: Рогозин назвал главное направление будущего
Иностранцы могут посетить место атаки в Хорлах
Трамп пригрозил привлечь армию для пресечения беспорядков в Миннесоте
Захарова прокомментировала слова Соловьева о внешней политике России
Обнищала: как спонсор ВСУ Лобода пытается вернуться в российский шоу-бизнес
Названо число госпитализированных после взрыва в Сыктывкаре
Седокова погасила миллионный долг Яниса Тиммы после их расставания
На Западе оценили значение конфликта Зеленского и Кличко
Российская ПВО ликвидировала группу БПЛА в небе над югом России
На Западе указали на заказчика подрыва «Северных потоков»
Суд ФРГ решил судьбу украинца, замешанного в подрыве «Северных потоков»
Страшное для НАТО слово: как свитер Лаврова вогнал Запад в панику
Стало известно о встрече Зеленского с Залужным
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.