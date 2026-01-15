Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:50

Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика

Рогозин опубликовал видео с украинским нардепом Бабаком в неадекватном состоянии

Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Пресс-служба Дмитрия Рогозина
Сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения беспилотных систем «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале кадры с председателем Комитета по образованию Верховной рады Сергеем Бабаком в неадекватном состоянии. Политик пояснил, что этот нардеп был одним из инициаторов запрета в стране русских классиков, включая Александра Пушкина и Федора Достоевского.

Знакомьтесь: Сергей Витальевич Бабак, уроженец Киева, педагог и украинский политик <…> Один из тех, кто запретил на Украине Пушкина, Гоголя, Булгакова, Достоевского. Зато к нему белочка бесов привела, — написал Рогозин.

На кадрах можно увидеть депутата, привязанного к больничной каталке. Политик находится в явно неадекватном состоянии, вырывается и выкрикивает ругательства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинцы, требующие запретить в стране Александра Пушкина, своим невежеством похожи на Полиграфа Шарикова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Таким образом дипломат прокомментировала признание работ русского поэта и названных в его честь объектов пропагандой «российского империализма».

