11 октября 2025 в 18:37

Захарова указала на сходство требующих запретить Пушкина с героем Булгакова

Захарова: требующие запрета Пушкина напоминают Шарикова из «Собачьего сердца»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Украинцы, требующие запретить в стране Александра Пушкина, своим невежеством похожи на Полиграфа Шарикова из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС. Таким образом дипломат прокомментировала признание работ русского поэта и названных в его честь объектов пропагандой «российского империализма».

«Собачье сердце» Булгаков писал с подобного рода Шариковых, — напомнила Захарова.

Ранее Институт национальной памяти Украины признал Пушкина, связанные с ним географические названия и объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма». В связи с этим киевская власть намерена «декоммунизировать» все связанные с литератором памятники.

Украинский институт национальной памяти также призвал вычеркнуть из топонимики страны политических и военных деятелей Российской империи. В список вошли писатели Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Гавриил Державин.

