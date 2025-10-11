На Украине «отменили» Тургенева, Лермонтова и декабристов На Украине захотели запретить любое упоминание о деятелях Российской империи

Украинский институт национальной памяти на своем сайте опубликовал список лиц и событий, содержащих «символику российской имперской политики», которых нужно вычеркнуть из украинской топонимики. Документ охватывает период до 1917 года. Помимо политических и военных деятелей Российской империи, туда вошли всемирно известные русские писатели, поэты и композиторы.

В частности, в список попали писатели Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, литературный критик Виссарион Белинский, драматург Александр Грибоедов, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Гавриил Державин. Кроме того, под запрет попали композиторы Модест Мусоргский и Михаил Глинка и художник Василий Суриков. Помимо всего прочего, в «запретный» список внесли декабристов, включая руководителя базировавшегося на Украине Южного общества Павла Пестеля.

При этом Институт нацпамяти опубликовал и другой список, в который включили лица и события, не подлежащие «отмене». В него вошли в том числе писатели Николай Гоголь, Антон Чехов и Николай Лесков, художники Иван Айвазовский, Александр Врубель и Карл Брюллов.

Ранее сообщалось, что Пушкина и все связанные с ним географические названия и объекты культурного наследия на Украине признали якобы пропагандой «российского империализма». В связи с этим киевская власть намерена «декоммунизировать» все посвященные литератору памятники.