Украинские власти объявили Пушкина вне закона

Институт национальной памяти Украины признал русского поэта Александра Пушкина, связанные с ним географические названия и объекты культурного наследия якобы пропагандой «российского империализма», передает ТАСС со ссылкой на материалы учреждения. В связи с этим киевская власть намерена «декоммунизировать» все связанные с литератором памятники.

В последние года на Украине получили широкое распространение акты вандализма, связанные с памятью поэта. Власти разных городов демонтировали его статуи и бюсты, уничтожали памятные таблички и переименовывали связанные с его именем улицы. Отныне эти действия получили законный статус.

Ранее в Болграде Одесской области по решению Министерства культуры Украины демонтировали памятник Пушкину. Скульптура располагалась в парке, названном в честь русского поэта.

До этого стало известно, что Украинский институт национальной памяти (УИНП) опубликовал список так называемых имен — символов российской имперской политики. В перечень вошли знаковые представители русской литературы, ученые, композиторы, полководцы, политики и общественные деятели. При этом наряду с людьми в реестре оказались и легендарные исторические события — например, Бородинское сражение.