Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС

1 января исполняется 70 лет одной из самых влиятельных женщин мира — председателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Прежде она занимала пост директора-распорядителя МВФ. Лагард не раз заявляла о необходимости защищать верховенство права, допускала возможность краха доллара, отказывалась «печатать деньги» для кредитования Украины и восхищалась президентом России Владимиром Путиным. Как оказалась Лагард на вершине финансового олимпа Европы, читайте в материале NEWS.ru.

Как Лагард стала главным банкиром ЕС

Кристин Мадлен Одетт Лагард (урожденная Лалуэтт) родилась 1 января 1956 года в Париже в семье университетских преподавателей. В детстве она занималась синхронным плаванием: входила в состав сборной Франции. В 1971 году стала бронзовым призером национального первенства. В школе по стипендии American Field Service провела год в Соединенных Штатах. Высшее образование Лагард получила в Университете Париж — Нантер и в Институте политических исследований Экс-ан-Прованса.

С 1981 года работала в одной из крупнейших в мире юридических и консалтинговых фирм — Baker & McKenzie в Чикаго, в которой провела в общей сложности 25 лет, а в 1999 году стала первой женщиной, возглавившей компанию. С 1995 по 2002 год Лагард работала в Центре международных и стратегических исследований.

С 2005 года будущая глава ЕЦБ вошла в состав французского правительства. Она последовательно занимала посты министра-делегата по внешней торговле, министра сельского хозяйства и экономики и промышленности.

28 июня 2011 года Лагард избрали директором-распорядителем Международного валютного фонда.

18 октября 2019 года на саммите Евросоюза утверждена в должности главы Европейского центробанка сроком на 8 лет. Лагард входит в число самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Мать двоих сыновей.

Сергей Собянин и министр экономики Франции Кристин Лагард во время посещения 48-го Международного авиакосмического салона в Ле-Бурже, 2009 год Фото: Игорь Заремб/ РИА Новости

Что заявляла Лагард о ситуации в ЕС

Во время недавнего выступления во Франкфурте Лагард призвала создать в Европе единый рынок с минимальной зависимостью от доллара и действий «внешних игроков». В противном случае Евросоюз, заявляла она, рискует лишиться благосостояния.

Лагард неоднократно выступала против зависимости ЕС от США и американской валюты. По ее мнению, государствам — участникам Евросоюза необходимо углублять интеграцию, поскольку прежняя модель ведения бизнеса, ориентированная на экспорт, утратила свою актуальность. Большим ударом для европейской экономики стали новые таможенные тарифы, введенные США, военный конфликт на Украине, а также нарастающая конкуренция со стороны Китая.

Опасения Лагард вполне естественны, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ведь глава Европейского центробанка прекрасно знает, как работает американский доллар.

«Отношения доллара и евро всегда были довольно сложными. Когда евро вводили в 1999 году, я отмечал, что страны, вошедшие в еврозону, будут вынуждены заместить резервы, которые раньше держали в валютах друг друга, долларами. Это сказалось на взаимных курсах, — пояснил парламентарий NEWS.ru. — Полагаю, что ждать каких-то подвижек в вопросе дистанцирования евро от доллара, а экономики ЕС — от США можно разве что от следующих поколений политиков. Нынешние евробюрократы очень хорошо отработали механизмы недопущения к власти любого, кто не разделяет их позицию».

Кристин Лагард перед пресс-брифингом в рамках весенних совещаний МВФ и ВБ (Всемирного банка), 2015 год Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почему глава ЕЦБ отказалась «печатать деньги» для Украины

Европейский центральный банк не поддержит механизм кредитования Украины, если он будет противоречить законодательству Евросоюза, заявила Лагард на пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих ЕЦБ.

«Мы — регион мира, который гордится тем, что уважает верховенство права. Я уверена, что есть решения, которые можно обсудить и проанализировать, а также юридические конструкции, которые можно разработать. <...> Однако Центральный банк не должен поощрять или поддерживать механизм, в соответствии с которым мы были бы вынуждены нарушать статью 123 Договора о функционировании ЕС», — отметила она.

Согласно этой статье, Европейскому центральному банку прямо запрещено осуществлять монетарное финансирование, то есть «печатать деньги» для покрытия бюджетных расходов государств.

О чем еще предупреждала Лагард европейских политиков

После начала СВО Лагард заявила, что резкое эмбарго на импорт российских энергоносителей могло бы существенно повлиять на экономику еврозоны. Она также подчеркнула, что важную роль в этом вопросе играют антироссийские санкции как уже введенные, так и возможные в дальнейшем. Лагард отметила, что на производственном секторе уже негативно сказываются сбои в торговых процессах, рост цен на энергоносители и сырьевые товары.

Тогда же глава ЕЦБ указывала, что российские энергоносители нельзя заменить в одночасье, так как их импорт в страны Евросоюза достигал 22% от общего объема. Она настаивала, что процесс снижения зависимости от российского топлива займет немало времени. Помимо углеводородов, ЕС импортирует российские никель, кобальт и ванадий.

Президент США Дональд Трамп, президент Республики Индонезии Джоко Видодо и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард (слева направо), 2017 год Фото: Михаил Климентьев /РИА Новости

Что говорит Лагард об изъятии российских активов

Лагард проявляет завидную осторожность в вопросе передачи замороженных российских активов Киеву, отметил экономист Александр Разуваев. Она понимает: такой шаг разрушит доверие к европейской финансовой системе и спровоцирует массовый вывод капиталов Саудовской Аравией, Китаем и другими крупными игроками.

«В отличие от политизированных фигур вроде Урсулы фон дер Ляйен, Лагард — технократ и профессионал. У нее нет идеологической русофобии. Она понимает ценность прагматичных отношений с Россией как поставщиком энергоресурсов и важным рынком сбыта. Ее рабочие контакты с Владимиром Путиным всегда носили конструктивный характер, — напомнил аналитик NEWS.ru. — Кристин Лагард была бы, пожалуй, лучшим президентом для Франции, поскольку в нынешние времена государству прежде всего необходим лидер, который по-настоящему разбирается в экономике».

Как глава ЕЦБ отзывалась о Путине

Лагард, рассказывая о контактах с президентом России Владимиром Путиным, признавалась, что он производил на нее впечатление очень компетентного человека.

«Он (Путин) был невероятно <...> посвященным в курс дела. Он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это», — отметила она в интервью радиостанции RTE. По мнению Лагард, эти качества Путина связаны с его прежней работой в госбезопасности.

Лагард далеко не друг России, но избегает персональных выпадов, указал депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, ее подход рассчитан на поддержание финансовой стабильности и суверенитета еврозоны.

«Россию она рассматривает через призму экономических вызовов для Европы: энергетический кризис, инфляция, безопасность цепочек поставок, — пояснил депутат в разговоре с NEWS.ru. — Она полностью поддерживает санкционную политику, направленную на ограничение финансовых возможностей Москвы. Ее критика адресована не лично Путину, а российскому государству. Но надо помнить, что именно евробюрократы своими действиями, в том числе в отношении заморозки наших активов, дестабилизируют международную финансовую систему».