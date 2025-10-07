Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 07:10

В ЕЦБ раскрыли, почему все еще не использовали активы России

Reuters: ЕЦБ ждет согласия всех держателей активов России для их использования

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование замороженных активов России нужно согласовывать всеми сторонами, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. По ее словам, это решение должно соответствовать международному праву, передает Reuters.

Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами, — указано в тексте.

Ранее Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил задействовать замороженные российские активы как обеспечение для кредита Украине на сумму около $160 млрд (13,2 трлн рублей). Эксперты предупреждают, что такой шаг способен увеличить нагрузку на налогоплательщиков стран ЕС.

До этого посольство России в Лондоне предупреждало, что Москва оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские страны реализуют инициативы по изъятию ее активов. Дипломаты назвали эти планы нелегитимными и нарушающими международные законы.

Тем временем СМИ выяснили, что страны — участницы Европейского союза могут принять решение по замороженным активам России уже в конце октября. Первое обсуждение данного вопроса состоится на саммите лидеров сообщества в Копенгагене.

