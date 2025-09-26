Россия предупредила об ответных мерах на планы Запада по активам РФ

Россия оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские государства реализуют инициативы по изъятию активов РФ, заявило российское посольство в Лондоне, передает ТАСС. Эти планы являются нелегитимными и нарушают международные законы, добавили дипломаты.

Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер, — сказано в сообщении.

В посольстве также выразили мнение, что идеи направлять конфискованные средства на поддержку военных нужд ВСУ лишь усугубляют конфликт. Дипломаты охарактеризовали такой подход как крайне циничный, указывающий на прямую причастность к преступлениям украинских формирований.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных активов России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал инициативу. По его словам, выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

До этого стало известно, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.