Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 23:58

Россия предупредила об ответных мерах на планы Запада по активам РФ

Посольство: Россия оставляет за собой право ответных шагов на изъятие активов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия оставляет за собой возможность принятия ответных мер, если европейские государства реализуют инициативы по изъятию активов РФ, заявило российское посольство в Лондоне, передает ТАСС. Эти планы являются нелегитимными и нарушают международные законы, добавили дипломаты.

Мы внимательно следим за развитием этих нелегитимных планов. В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер, — сказано в сообщении.

В посольстве также выразили мнение, что идеи направлять конфискованные средства на поддержку военных нужд ВСУ лишь усугубляют конфликт. Дипломаты охарактеризовали такой подход как крайне циничный, указывающий на прямую причастность к преступлениям украинских формирований.

Ранее Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных активов России. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал инициативу. По его словам, выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

До этого стало известно, что американские политики, разработавшие новый антироссийский санкционный законопроект, полагают, что Трамп может использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины. Как пояснил американский сенатор Линдси Грэм, есть различия в подходах США и Европы к распоряжению этими средствами.

Россия
Евросоюз
активы
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.