Еврокомиссия предложила выделить Киеву €140 млрд за счет активов РФ

Еврокомиссия предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных на Западе российских активов, сообщает издание Politico. По его данным, инициативу в скором времени будут обсуждать послы стран Евросоюза.

Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские денежные средства для финансирования нового кредита в размере €140 млрд для Украины, — говорится в материале.

Еврокомиссия предлагает предоставлять кредит траншами для оборонного сотрудничества и других бюджетных нужд. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже поддержал данную инициативу, подчеркнув при этом, что выделяемые средства должны быть направлены исключительно на военную помощь Киеву.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп говорил, что Германия окажет содействие Украине в создании вооружений, способных поражать цели на российской территории. Речь идет о разработке средств для атак на производственные мощности и пусковые установки беспилотников в России. Берлин намерен обеспечить Киев дальнобойными системами.