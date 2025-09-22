ФРГ поможет Украине в нанесении ударов по российским объектам Ревекамп: Германия поможет Украине создавать оружие для ударов по России

Германия окажет содействие Украине в создании вооружений, способных поражать цели на российской территории, заявил украинскому телеканалу ТСН глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп. Речь идет о разработке средств для атак на производственные мощности и пусковые установки беспилотников в России.

Берлин намерен обеспечить Киев дальнобойными системами, пояснил депутат. При этом Ревекамп исключил отправку и развертывание на Украине сил НАТО в ходе конфликта. Однако он не стал отрицать такую возможность в будущем, после завершения активных боевых действий

То, о чем мы говорим, что обеспечит Украине безопасность, когда замолчит оружие. <…> Мы хотим предоставить Украине общие гарантии безопасности, включая необходимые военные возможности, — отметил немецкий политик.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по укреплению системы противодействия беспилотникам в связи с участившимися случаями использования дронов в стране. Он подчеркнул, что вопрос защиты от БПЛА станет ключевым на предстоящей в декабре конференции министров внутренних дел федеральных земель.