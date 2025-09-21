В европейской стране усилят защиту от дронов В Германии усилят систему противодействия беспилотникам

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в интервью Funke объявил о планах по укреплению системы противодействия беспилотникам в связи с участившимися случаями использования дронов в стране. Он подчеркнул, что вопрос защиты от БПЛА станет ключевым на предстоящей в декабре конференции министров внутренних дел федеральных земель.

Наша цель ясна: объединить компетенции федерального правительства и земель, разработать новые оборонные возможности, интегрировать полицейские и военные системы противодействия беспилотникам, — заявил министр.

Глава МВД охарактеризовал текущую ситуацию как «гонку оборонных технологий» между развитием беспилотных систем и средствами защиты от них, отметив актуальность этой проблемы как в гибридной, так и в военной сфере. По данным журналистов, в правоохранительных органах Германии фиксируют «значительное» увеличение рисков, связанных с использованием дронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недавний инцидент с дроном в Польше спланированной провокацией Киева. По его мнению, инцидент организовали с территории Украины.