21 сентября 2025 в 17:52

В европейской стране усилят защиту от дронов

В Германии усилят систему противодействия беспилотникам

Фото: Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в интервью Funke объявил о планах по укреплению системы противодействия беспилотникам в связи с участившимися случаями использования дронов в стране. Он подчеркнул, что вопрос защиты от БПЛА станет ключевым на предстоящей в декабре конференции министров внутренних дел федеральных земель.

Наша цель ясна: объединить компетенции федерального правительства и земель, разработать новые оборонные возможности, интегрировать полицейские и военные системы противодействия беспилотникам, — заявил министр.

Глава МВД охарактеризовал текущую ситуацию как «гонку оборонных технологий» между развитием беспилотных систем и средствами защиты от них, отметив актуальность этой проблемы как в гибридной, так и в военной сфере. По данным журналистов, в правоохранительных органах Германии фиксируют «значительное» увеличение рисков, связанных с использованием дронов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал недавний инцидент с дроном в Польше спланированной провокацией Киева. По его мнению, инцидент организовали с территории Украины.

