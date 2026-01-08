Пристав из Курганской области стала фигурантом уголовного дела Пристава из Курганской области обвинили в 56 преступлениях

Бывшего судебного пристава-исполнителя из Курганской области обвинили по 56 эпизодам преступлений, включая превышение полномочий и служебный подлог, сообщило следственное управление СК по региону в Telegram-канале. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд.

По данным следствия, в период 2022-2024 годов, работая судебным приставом-исполнителем и стремясь улучшить статистику, обвиняемая незаконно оканчивала исполнительные производства, внося ложные сведения о невозможности установления местонахождения должников, — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба судебных приставов сообщила, что с января по ноябрь 2025 года сотрудники ведомства взыскали с работодателей задолженность по заработной плате на сумму 6 млрд рублей. Этот показатель на 1,6 млрд рублей превысил результат за аналогичный период прошлого года, когда было возвращено 4,4 млрд рублей.

Кроме того, российский комик Гарик Харламов был внесен в реестр должников ФССП. Материалы дела показывают, что причиной включения в список стал штраф в размере 3 тыс. рублей. По имеющейся информации, акт об административном нарушении составили 24 декабря.